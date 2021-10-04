Путин назначил замглавы Минстроя Егорова врио губернатора Тамбовской области

Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин предложил замглавы Минстроя Максиму Егорову занять пост врио губернатора Тамбовской области.

Егоров согласился на предложение российского лидера. Путин также принял отставку губернатора Тамбовской области Александра Никитина. Указ главы государства о назначении Егорова на пост врио губернатора Тамбовской области вступает в силу со дня подписания.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин предложил депутату Александру Авдееву возглавить Владимирскую область после отставки Владимира Сипягина. Сам Сипягин переходит на работу в Госдуму.