Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 18:03
17:59
Общество
Врач-инфекционист Яковлев оценил риск одновременного заражения гриппом и COVID-19
17:56
Происшествия
Полиция возбудила дело после смертельного наезда иномарки на пенсионера с собакой в Зеленогорске
17:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова обратилась к поклонникам и подтвердила роман с новым мужчиной
17:52
Армия
Баранец назвал невероятную скорость главной особенностью российского «Циркона»
17:48
Общество
Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности от COVID-19
17:46
Армия
Военный эксперт Коновалов: гиперзвуковой «Циркон» изменит мировой баланс сил в сторону России
17:45
Экономика
«Газпром» начал заполнять первую нитку «Северного потока — 2»
17:44
Происшествия
Полицейские организовали проверку по факту обнаружения ребенка на трассе в Екатеринбурге
17:41
Весь мир
Запрет Алжира вдвое увеличил полетное время военной авиации Франции
17:38
Общество
Член штаба ОНФ Тхостов предложил создать детские сим-карты
Все новости

Путин подписал указ о праздновании Дня отца в России
Общество
Путин подписал указ о праздновании Дня отца в России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в стране Дня отца на ежегодной основе, сообщили в пресс-службе Кремля.

В России появится новый государственный праздник, посвященный всем отцам. Согласно подписанному Путиным указу, его будут праздновать ежегодно в третье воскресенье октября.

В этом году он состоится 17 октября, следует из подписанного Путиным указа. Этот праздник вводится в стране с целью укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

Ранее с инициативой о праздновании в стране Дня отца выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Минтруд поддержал эту идею и направил обращение президенту РФ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Путин подписал указ о праздновании Дня отца в России
путин президент рф день отца
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru