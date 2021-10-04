Путин подписал указ о праздновании Дня отца в России

Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в стране Дня отца на ежегодной основе, сообщили в пресс-службе Кремля.

В России появится новый государственный праздник, посвященный всем отцам. Согласно подписанному Путиным указу, его будут праздновать ежегодно в третье воскресенье октября.

В этом году он состоится 17 октября, следует из подписанного Путиным указа. Этот праздник вводится в стране с целью укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

Ранее с инициативой о праздновании в стране Дня отца выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Минтруд поддержал эту идею и направил обращение президенту РФ.