Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 18:03
18:03
Общество
Врач Яковлев посоветовал диабетикам и людям с ожирением привиться от гриппа
17:59
Общество
Врач-инфекционист Яковлев оценил риск одновременного заражения гриппом и COVID-19
17:56
Происшествия
Полиция возбудила дело после смертельного наезда иномарки на пенсионера с собакой в Зеленогорске
17:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова обратилась к поклонникам и подтвердила роман с новым мужчиной
17:52
Армия
Баранец назвал невероятную скорость главной особенностью российского «Циркона»
17:48
Общество
Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности от COVID-19
17:46
Армия
Военный эксперт Коновалов: гиперзвуковой «Циркон» изменит мировой баланс сил в сторону России
17:45
Экономика
«Газпром» начал заполнять первую нитку «Северного потока — 2»
17:44
Происшествия
Полицейские организовали проверку по факту обнаружения ребенка на трассе в Екатеринбурге
17:41
Весь мир
Запрет Алжира вдвое увеличил полетное время военной авиации Франции
Все новости

Глобальное потепление может провоцировать взрывы подземного газа в Сибири
Наука
Глобальное потепление может провоцировать взрывы подземного газа в Сибири
wikipedia.org  /  Vadim tLS Andrianov / CC BY-SA 3.0

Новосибирск, 4 октября. Геологи обеспокоены участившимися взрывами подземного газа в Сибири. Вероятно, происходящее связано с глобальным потеплением.

Из-за взрывов подземного газа образуются кратеры. Их можно встретить на территории Западной Сибири. По последним данным, обнаружено около 12 таких кратеров. Одним из наиболее масштабных считается Ямальский. Глубина воронки составляет около 50 метров, а диаметр — 20 метров.

Воронки образуются из-за больших объемов подземного газа, считают ученые Сколковского института науки и технологий. Взрывы опасны, так как они могут происходить вблизи жилых домов. В наибольшей опасности находятся ямальцы, так как полуостров богат залежами газа.

Ученые из США ранее выяснили, почему исчезли древние библейские города Содом и Гоморра. Вероятно, их уничтожил метеорит. Ученые сделали такой вывод, изучив содержимое одного из слоев почвы.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Глобальное потепление может провоцировать взрывы подземного газа в Сибири
газ потепление сибирь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru