Глобальное потепление может провоцировать взрывы подземного газа в Сибири

Новосибирск, 4 октября. Геологи обеспокоены участившимися взрывами подземного газа в Сибири. Вероятно, происходящее связано с глобальным потеплением.

Из-за взрывов подземного газа образуются кратеры. Их можно встретить на территории Западной Сибири. По последним данным, обнаружено около 12 таких кратеров. Одним из наиболее масштабных считается Ямальский. Глубина воронки составляет около 50 метров, а диаметр — 20 метров.

Воронки образуются из-за больших объемов подземного газа, считают ученые Сколковского института науки и технологий. Взрывы опасны, так как они могут происходить вблизи жилых домов. В наибольшей опасности находятся ямальцы, так как полуостров богат залежами газа.

Ученые из США ранее выяснили, почему исчезли древние библейские города Содом и Гоморра. Вероятно, их уничтожил метеорит. Ученые сделали такой вывод, изучив содержимое одного из слоев почвы.