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Путин предложил депутату Авдееву возглавить Владимирскую область после отставки Сипягина

  /   Обновлено: 04 октября 2021 16:30
Политика
Путин предложил депутату Авдееву возглавить Владимирскую область после отставки Сипягина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

, 4 октября. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин уходит в отставку, чтобы продолжить карьеру в качестве депутата Госдумы. Президент России Владимир Путин предложил замену.

После рассмотрения соответствующего прошения, глава государства одобрил уход Сипягина. Вакантное место главы региона было предложено депутату Госдумы фракции «Единая Россия» Александру Авдееву. Ранее депутат уже занимал должность вице-губернатора Калужской области. По информации СМИ, Авдеев принял предложение главы государства, став таким образом врио губернатор Владимирской области.

Сам Владимир Сипягин из губернаторского кресла перейдет в депутатское. В федеральном парламенте он будет представлять партию ЛДПР, что подтвердили в пресс-службе главы Владимирской области.

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