Боевики ИГ сбили беспилотник ВВС Египта на Синайском полуострове

Каир, 4 октября. Соцсети распространили фотографии горящего беспилотного летательного аппарата ВВС Египта Aisheng ASN-209.
БПЛА китайского производства упал в провинции Северный Синай, к югу от города Бир-эль-Абд. Предположительно, он сбит членами запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.
#Egypt- #ISIS photos of an Egyptian Air Force Aisheng ASN-209 UAV that crashed outside Tuffaha, south of Bir al-Abd, North #Sinai.— Oded Berkowitz (@Oded121351) October 4, 2021
Primarily shows Wilayat #Sinai's continued presence there (and roaming in broad daylight) despite downtick in offensive activities in recent months. pic.twitter.com/Gy9hcQCVjv
Наблюдатели отмечают, что инцидент свидетельствует о продолжении присутствия экстремистских ячеек на территории североафриканской республики.
Антитеррористическая операция вооруженных сил Египта началась в феврале 2018 года. Однако за прошедший период Каир не смог достичь больших успехов. Боевики до сих пор действуют в регионе и регулярно атакуют позиции правительственных войск.
1 Организация запрещена на территории РФ.