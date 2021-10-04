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Боевики ИГ сбили беспилотник ВВС Египта на Синайском полуострове
Весь мир
Боевики ИГ сбили беспилотник ВВС Египта на Синайском полуострове
pixabay.com  / 

Каир, 4 октября. Соцсети распространили фотографии горящего беспилотного летательного аппарата ВВС Египта Aisheng ASN-209.

БПЛА китайского производства упал в провинции Северный Синай, к югу от города Бир-эль-Абд. Предположительно, он сбит членами запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

Наблюдатели отмечают, что инцидент свидетельствует о продолжении присутствия экстремистских ячеек на территории североафриканской республики.

Антитеррористическая операция вооруженных сил Египта началась в феврале 2018 года. Однако за прошедший период Каир не смог достичь больших успехов. Боевики до сих пор действуют в регионе и регулярно атакуют позиции правительственных войск.

Боевики ИГ сбили беспилотник ВВС Египта на Синайском полуострове
Федеральное агентство новостей  / 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иг египет синай
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