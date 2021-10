Боевики ИГ сбили беспилотник ВВС Египта на Синайском полуострове

Каир, 4 октября. Соцсети распространили фотографии горящего беспилотного летательного аппарата ВВС Египта Aisheng ASN-209.

БПЛА китайского производства упал в провинции Северный Синай, к югу от города Бир-эль-Абд. Предположительно, он сбит членами запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

#Egypt- #ISIS photos of an Egyptian Air Force Aisheng ASN-209 UAV that crashed outside Tuffaha, south of Bir al-Abd, North #Sinai.

Primarily shows Wilayat #Sinai's continued presence there (and roaming in broad daylight) despite downtick in offensive activities in recent months. pic.twitter.com/Gy9hcQCVjv