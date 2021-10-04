Турция заявила о намерении продолжать военное сотрудничество с Ливией

Анкара, 4 октября. Министерство обороны Турции продолжит военное сотрудничество с Правительством Ливии. Об этом заявила официальный представитель ведомства Пинар Кара во время пресс-конференции.

По ее словам, Анкара ввела свои силы в североафриканскую страну на основании меморандума о взаимопонимании, подписанного с бывшим триполитанским Правительством национального согласия (ПНС). Документ подразумевает оказание помощи, обучение, а также консультативные мероприятия по линии минобороны.

Пинар Кара отметила, что продолжающееся присутствие их войск в западном регионе предусмотрено двусторонними соглашениями. Она добавила, что Турция не является иностранной державой в Ливии и находится там по официальному приглашению.

Terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlerimiz ve gündemdeki konulara ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.https://t.co/hkrSVKP2wD#MSB #TSK pic.twitter.com/rsgqPfv7uZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2021

Этим заявлением минобороны в очередной раз проигнорировало призывы международного сообщества о выводе всех зарубежных контингентов из североафриканской страны. Расположение военных и переброшенных Анкарой сирийских наемников препятствует мирному урегулированию и проведению избирательного процесса, назначенного на 24 декабря.

В ноябре 2019 года ныне расформированное Правительство национального согласия (ПНС) подписало с правительством Реджепа Тайипа Эрдогана два меморандума о взаимопонимании в области безопасности и военного сотрудничества. Соглашения позволили республике открыто ввести войска и подконтрольные сирийские группировки на территорию государства.

Продолжение присутствия турецких сил явно противоречит рекомендациям дорожной карты ООН по политическому решению ливийского конфликта. Согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), количество наемников на западе североафриканской страны в настоящее время составляет порядка 7 тысяч.

В воскресенье, 3 октября, глава МИД переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджла Мангуш в ходе пресс-конференции со своим кувейтским коллегой объявила о начале вывода протурецких боевиков с территории государства. Однако глава SOHR Рами Абдель Рахман опроверг достоверность информации.