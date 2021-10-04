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Цена акций «Газпрома» обновила исторический максимум

  /   Обновлено: 04 октября 2021 16:16
Экономика
Цена акций «Газпрома» обновила исторический максимум
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 4 октября. Стоимость ценных бумаг компании «Газпром» приблизилась к показателю в 370 рублей за штуку, и это стало для них новым историческим рекордом.

Акции экспортера демонстрируют рост в ходе торгов. Именно они имеют наибольший вес в российских индексах, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сведения Мосбиржи. По состоянию на 12:45 стоимость достигла 369,62 рубля благодаря повышению на 2,6%. После этого капитализация компании превысила 8,7 триллиона рублей.

Продолжающее ралли газового рынка Европы заставляет инвесторов обратить внимание на «Газпром». Рост цен также способствует повышению спроса на другие ресурсы. Такая тенденция способствует притоку инвестиций в российскую индустрию добычи.

Специалисты предположили, что Европа не сможет исправить дефицит предложения в текущем году. Такая ситуация могла сложиться из-за влияния азиатского региона.

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