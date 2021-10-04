Лес рубят — щепки летят: в центре Киева рубили дрова ради спасения «лысеющих» Карпат

В выходные в центре Киева, возле офиса гослесагенства Украины, яростно рубили и пилили дрова, били в барабан и включали сирену. Так местные активисты пытались повлиять на чиновников, допускающих тотальную вырубку в небогатой лесами стране, передает корреспондент ФАН с места событий.

В центре украинской столицы, на улице Шота Руставели, с самого утра ревели сирены и электропилы, громко стучал топор. Так началась акция «Гослесагентство — главный враг лесов», организованная Киевским эколого-культурным центром. Главное требование активистов — прекратить вырубку реликтовых лесов в Карпатах и отклонить новую редакцию закона «О рынке древесины», разрешающего экспорт необработанного леса в Евросоюз.

По словам инициатора митинга, видного местного эколога Владимира Борейко, за последние десять лет в украинских Карпатах сплошными вырубками было уничтожено более 130 тысяч гектаров леса — почти 8% всех лесных угодий в этом регионе.

«Мы требуем ввести мораторий на вырубку лесов и снять с должности главу гослесагентства Юрия Болоховца. А также законодательно урегулировать все санитарные правила в соответствии с законом Украины «Об охране лесов», принятом в 2017-м», — сообщил прессе глава Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Сам Борейко и выступил главным участником акции. Сначала он пытался электропилой пилить бревна, лежавшие перед входом в гослесагентство. Но навыков ему явно не хватало — пила упорно застревала в древесине, дело не шло, собравшиеся на акцию телевизионщики зло ругались. Тогда Борейко схватился за топор, и процесс пошел «веселее». Щепки от дров разлетались вдоль улицы Руставели, попадая на припаркованные машины чиновников. Увидев это, присутствовавшие на акции полицейские попросили активистов убрать за собой. Те согласились, но с условием — силовики не станут мешать им завершить протест.

На вопрос корреспондента ФАН, почему сами жители Карпат не мешают «черным лесорубам» уничтожать леса, активист Алексей Василюк, глава правления «Украинской природоохранной группы», сообщил:

«Многие из местных их просто боятся, не хотят искать себе неприятностей. Но есть среди жителей Карпат и такие, кто сам помогает вырубать леса, — как говорится, за долю малую. При этом уже было несколько инцидентов, когда экологов, устраивавших акции протеста в карпатских селениях, избивали местные жители», — сообщил Василюк.

По данным активиста, за последние 15 лет «черные дровосеки» варварски уничтожили более трети украинских лесов.

«Они уничтожают самое ценное, что у нас есть — «легкие», которыми страна дышит. Если процесс продолжится, уже через несколько лет Украине будет нечем дышать, начнется экологическая катастрофа», — заявил Василюк.

Экологи заявили — неконтролируемая вырубка деревьев в Карпатах уже привела к тяжелым последствиям для экосистемы региона, многие горы там даже визуально «облысели» и выглядят неприглядно. Вырубка лесов в этом регионе нарушила природный гидробаланс, и это регулярно приводит к масштабным наводнениям, продолжили они.

«Всего одна живая сосна способна задержать до пяти тонн дождевой воды. Когда деревья вырубают, эти потоки обрушиваются с гор вниз, смывают дома и мосты», — отметил активист Борейко.

Глава гослесагентства Юрий Болоховец, чьей отставки так яростно добивались активисты, на днях заявил — к концу 2021 года Верховная рада может принять в новой редакции закон «О рынке древесины». После этого Украина вновь официально начнет экспортировать необработанный лес-кругляк в Евросоюз, вырубка местных лесов ускорится.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

В 2015-м Украина официально запретила экспорт леса-кругляка и необработанных лесоматериалов на десять лет. Но чиновники Евросоюза постоянно требуют возобновить экспорт с Украины, утверждая, что это «нарушает ключевые положения Соглашения об ассоциации с ЕС». По мнению экспертов, деревообрабатывающим заводам в Европе остро требуется дешевое сырье. А вред вырубки лесов для экологии Украины волнует европейцев в последнюю очередь.

Однако, по мнению Болоховца, возобновление экспорта леса не несет стране больших угроз.

«Я не вижу тут больших угроз ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты украинского бизнеса. Мы уже фактически работаем по европейским ценам, у нас есть прецеденты импорта сырья из стран ЕС. Поэтому ажиотажного спроса со стороны экспортеров или иностранных игроков мы не ожидаем», – заявил глава гослесагентства Украины.

По его данным, украинский рынок леса был интересен для иностранных игроков, пока на нем присутствовали большие объемы дешевой нелегально заготовленной древесины.

«Однако эти времена уже прошли», — полагает Болоховец.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Увы, эксперты придерживаются другого мнения. Британская лесозащитная организация Earthsight в своем отчете за 2020 год указывала, что с Украины в страны ЕС поставляется больше незаконно вырубленной древесины, чем из любой другой страны мира. При этом с Украины вывозится больше лесоматериалов, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии вместе взятых. Видный киевский экономист Виктор Скаршевский ранее отмечал:

«Население Украины невольно поощряет контрабанду леса из страны, покупая зарубежные товары, произведенные из украинского леса-кругляка».

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