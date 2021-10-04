Продукты в подмосковных магазинах стали дешевле

Москва, 4 октября. Магазины торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» снизили цены после предупреждения от Федеральной антимонопольной службы.

В этом году россияне довольно часто жаловались на повышение цен в привычных магазинах. Федеральная антимонопольная служба начала масштабные проверки по обращениям граждан. Московское областное управление ФАС обнаружило факты необоснованного завышения цен в магазинах сетей «Пятерочка» и «Магнит», а по результатам проверки вынесло им предупреждение, сообщают «Вести Подмосковья». Теперь от сетей поступила информация о снижении цен на ряд продуктов.

В подмосковных магазинах «Магнит» и «Пятерочка» стали дешевле хлеб, пшеничная мука, свинина и курица. Тем не менее ФАС продолжает проверки и сравнительный анализ стоимости продуктов. В основном цены необоснованно завышались в тех городских округах, где «Магнит» и «Пятерочка» являлись безоговорочными лидерами среди конкурентов на торговом рынке, занимали доминирующую позицию по покупательскому спросу. Цены на базовые продукты иногда поднимались более чем на 10%.

Антимонопольное ведомство выдало компаниям предупреждение в конце сентября. На исправление ситуации был обозначен срок — десять дней. Судя из реакции торговых сетей, предупреждение возымело действие.

Как рассказывал ранее ФАН, Федеральная антимонопольная служба готовит проект постановления правительства, которое запрещает банкам навязывать клиентам страховку.