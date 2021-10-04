Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 18:03
17:59
Общество
Врач-инфекционист Яковлев оценил риск одновременного заражения гриппом и COVID-19
17:56
Происшествия
Полиция возбудила дело после смертельного наезда иномарки на пенсионера с собакой в Зеленогорске
17:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова обратилась к поклонникам и подтвердила роман с новым мужчиной
17:52
Армия
Баранец назвал невероятную скорость главной особенностью российского «Циркона»
17:48
Общество
Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности от COVID-19
17:46
Армия
Военный эксперт Коновалов: гиперзвуковой «Циркон» изменит мировой баланс сил в сторону России
17:45
Экономика
«Газпром» начал заполнять первую нитку «Северного потока — 2»
17:44
Происшествия
Полицейские организовали проверку по факту обнаружения ребенка на трассе в Екатеринбурге
17:41
Весь мир
Запрет Алжира вдвое увеличил полетное время военной авиации Франции
17:38
Общество
Член штаба ОНФ Тхостов предложил создать детские сим-карты
Все новости

Продукты в подмосковных магазинах стали дешевле
Экономика
Продукты в подмосковных магазинах стали дешевле
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 4 октября. Магазины торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» снизили цены после предупреждения от Федеральной антимонопольной службы.

В этом году россияне довольно часто жаловались на повышение цен в привычных магазинах. Федеральная антимонопольная служба начала масштабные проверки по обращениям граждан. Московское областное управление ФАС обнаружило факты необоснованного завышения цен в магазинах сетей «Пятерочка» и «Магнит», а по результатам проверки вынесло им предупреждение, сообщают «Вести Подмосковья». Теперь от сетей поступила информация о снижении цен на ряд продуктов.

В подмосковных магазинах «Магнит» и «Пятерочка» стали дешевле хлеб, пшеничная мука, свинина и курица. Тем не менее ФАС продолжает проверки и сравнительный анализ стоимости продуктов. В основном цены необоснованно завышались в тех городских округах, где «Магнит» и «Пятерочка» являлись безоговорочными лидерами среди конкурентов на торговом рынке, занимали доминирующую позицию по покупательскому спросу. Цены на базовые продукты иногда поднимались более чем на 10%.

Антимонопольное ведомство выдало компаниям предупреждение в конце сентября. На исправление ситуации был обозначен срок — десять дней. Судя из реакции торговых сетей, предупреждение возымело действие. 

Как рассказывал ранее ФАН, Федеральная антимонопольная служба готовит проект постановления правительства, которое запрещает банкам навязывать клиентам страховку.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Продукты в подмосковных магазинах стали дешевле
пятерочка фас цена магнит проверка снижение предупреждение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru