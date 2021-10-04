Жена Дени Вильнева написала книгу о создании фильма «Дюна»

Москва, 4 октября. Россияне смогут прочитать книгу о создании фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева. Кинематографист лично написал предисловие к произведению.

Основным автором книги выступила исполнительный продюсер «Дюны» и жена Вильнева — журналистка Таня Лапойнт. Из этой работы читатели узнают, сколько лет режиссер пытался приступить к съемкам и как наконец смог реализовать свои планы.

«Эта книга — ваш визуальный гид по съемкам одного из самых масштабных фильмов десятилетия», — отметили в пресс-службе издательства «Эксмо», которое выпускает книгу в России.

Супруга Вильнева включила в произведение эксклюзивные интервью с Тимоти Шаламе, Ребеккой Фергюсон, Оскаром Айзеком, Джейсоном Момоа и другими актерами из «Дюны». Кроме того, читатели получат возможность увидеть уникальные фотографии со съемок, концепт-арты и первые раскадровки режиссера ленты.

Пока работу Тани Лапойнт нельзя купить в России, но можно оформить предзаказ. Стоимость одного экземпляра составляет 4,5 тысячи рублей.

Фильм «Дюна» вышел в российский прокат 16 сентября. За первые выходные показа в кинотеатрах России лента Вильнева собрала более 560 миллионов рублей.