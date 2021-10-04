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Lada Niva и «УАЗ-Хантер» вошли в японский рейтинг компактных внедорожников

  /   Обновлено: 04 октября 2021 16:07
Экономика
Lada Niva и «УАЗ-Хантер» вошли в японский рейтинг компактных внедорожников
lada.ru  /  официальный сайт автопроизводителя Lada

Токио, 4 октября. Российские модели Lada Niva и «УАЗ-Хантер» попали в рейтинг компактных внедорожников, которые производятся на данный момент.

Японцы не очень знакомы с автомобилями из Восточной Европы, России и других стран бывшего коммунистического блока. Однако есть два исключения, пишет портал «ИноСМИ», ссылаясь на Yahoo News Japan.

Одним из них является Lada Niva Legend, которая пользуется наибольшей популярностью на японском рынке. Это компактный кроссовер в современном смысле слова, обладающий высоким уровнем проходимости. Выпуск этого автомобиля начался 1977 году, но производство продолжается до сих пор.

Еще одним представителем российского автопрома в рейтинге стал «УАЗ-Хантер». Раньше Ульяновский автозавод собирал военный автомобиль ГАЗ-69, потом появился УАЗ-469. В настоящее время выпускается его преемник — гражданская версия «Хантер». Это очень прочный и надежный кроссовер, эксплуатация которого возможна в самых экстремальных условиях.

Камский автозавод ранее принял участие в 26-й международной специализированной выставке оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Сургут. Нефть и газ — 2021». Он презентовал полноприводный четырехосный самосвал новейшего поколения К5.

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