Москва, 4 октября. Издание Forbes спрогнозировало неизбежную энергетическую катастрофу для стран ЕС из-за провалившейся политики энергобезопасности.

Экологические альтернативные источники энергии не могут обеспечить достаточное количество тепла и электричества для ЕС. Об этом пишет англоязычный Forbes. Аналитики предполагают, что такое положение дел заставит бизнес перейти на другие источники энергии.

Авторы приводят мнение аналитика Наташи Тюриной, работающей в консультационной группы Wood Mackenzie. По ее мнению, европейцам придется привлекать все доступные внешние рынки.

«Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному спросу, который Россия не в силах компенсировать в такой короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, например из США, но там аналогичная ситуация», — сказала она.

Российские компании-поставщики имеют высокий потенциал к наращиванию экспорта в страны ЕС. Россия готова поставлять больше угольного топлива, если европейцы решат отойти от идеи энергоперехода.