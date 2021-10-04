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Forbes: даже Россия не сможет спасти Европу от зимней катастрофы

  /   Обновлено: 04 октября 2021 16:15
Экономика
Forbes: даже Россия не сможет спасти Европу от зимней катастрофы
wikipedia.org  /  Marc-Lautenbacher / CC BY-SA 4.0

Москва, 4 октября. Издание Forbes спрогнозировало неизбежную энергетическую катастрофу для стран ЕС из-за провалившейся политики энергобезопасности.

Экологические альтернативные источники энергии не могут обеспечить достаточное количество тепла и электричества для ЕС. Об этом пишет англоязычный Forbes. Аналитики предполагают, что такое положение дел заставит бизнес перейти на другие источники энергии.

Авторы приводят мнение аналитика Наташи Тюриной, работающей в консультационной группы Wood Mackenzie. По ее мнению, европейцам придется привлекать все доступные внешние рынки.

«Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному спросу, который Россия не в силах компенсировать в такой короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, например из США, но там аналогичная ситуация», — сказала она.

Российские компании-поставщики имеют высокий потенциал к наращиванию экспорта в страны ЕС. Россия готова поставлять больше угольного топлива, если европейцы решат отойти от идеи энергоперехода.

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россия евросоюз кризис топливо дефицит
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