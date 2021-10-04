ATP начала расследование в отношении заподозренного в домашнем насилии Зверева

Берлин, 4 октября. Четвертую ракетку мира Александра Зверева обвинили в домашнем насилии. В отношении теннисиста открыли расследование.

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сообщила, что в отношении Александра Зверева. Бывшая девушка немецкого спортсмена Ольга Шарыпова обвинила его в домашнем насилии, рассказал генеральный директор организации Массимо Кальвелли.

«Обвинения, выдвинутые против Александра Зверева, серьезны, и мы обязаны их рассмотреть. Мы надеемся, что наше расследование позволит нам установить факты и принять меры касаемо дальнейших действий», — подчеркнул он.

Зверев занимает четвертое место в рейтинге ATP. В сентябре немецкий теннисист стал победителем ежегодного коммерческого турнира Кубок Лэйвера, который прошел в США. Вместе с россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым он выступал за сборную Европы.

Ранее стало известно, что к участию в Australian Open могут допустить только вакцинированных от коронавируса теннисистов. Турнир "Большого шлема" начнется в январе 2022 года.