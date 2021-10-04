Составлен рейтинг достижений российских регионов за сентябрь

Москва, 4 октября. В сентябре регионы России были особо отмечены в развитии тяжелого машиностроения и сельского хозяйства. Как передает «Капитал страны», в сентябре было создано и введено в эксплуатацию несколько уникальных отечественных разработок.

Так, специалисты Краснодарского края создали особый обрабатывающий центр для нужд авиационно-космической отрасли. Рабочие Тулы начали использовать для строительства железнодорожных путей универсальный путевой комплекс, характеристики которого превышают показатели всех существующих в мире аналогов. А в Оренбургской области инженеры создали особую буровую установку для глубокого бурения. Агрегат уже установлен на единственном в России судне, способном проводить геологическое бурение, которое уже отправилось в геологическую экспедицию в Арктику.

Обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли создали в Краснодарском крае. Универсальный путевой комплекс создали в Тульской области. Первый в регионе агропромышленный парк открыли в Республике Алтай. Японский робот начал помогать создавать машины в Алтайском крае. Уникальную установку для глубокого бурения создали в Оренбургской области. Расширение крупнейшего в России молочно-товарного комплекса замкнутого цикла провели в Пензенской области. Улучшенная шаровая мельница для измельчения дробленной руды начала работать в Курской области. Ярославский инвестор восстановил крупный молочный комплекс после банкротства. Крупнейший в районе семенной завод введен в эксплуатацию в Воронежской области. В Крыму создадут один из крупнейших на территории полуострова агрокомплекс.

Кроме того, в регионах сосредоточили усилия на восстановлении крупных животноводческих комплексов, создавая агротехнические площадки, открывая заводы и закладывая новые сады и пашни.