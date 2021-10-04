Кулеба предложил добавить в «нормандский формат» вопросы «СП-2» и безопасность Украины

Киев, 4 октября. Вопросы по «Северному потоку — 2» и безопасности Украины стоит добавить в повестку «нормандского формата», считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По мнению Кулебы, тема российского газопровода «Северный поток — 2», вопросы безопасности Украины и Донбасс нужно связать, чтобы обсудить их в «нормандском формате».

«Мы выступаем за увязку этих вопросов и их обсуждение», — сказал Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины также уточнил, что сейчас переговоры ведутся только на уровне советников лидеров. Он напомнил, что состоялись две консультации после визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в РФ и на Украину.

Ранее Кулеба говорил, что Украина продолжит диалог с Венгрией, несмотря на газовую сделку с Россией. По его словам, у Киева и Будапешта еще остается множество нерешенных вопросов.