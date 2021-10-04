Тхостов о конфликтах в школах: от «говорящих голов» в педагогике надо избавляться

В преддверии Дня учителя, который ежегодно отмечается 5 октября, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел брифинг директора петербургского лицея №369, члена регионального штаба ОНФ Константина Тхостова. Гость студии рассказал журналистам ФАН, чем живет сегодня современный учитель, как изменился его статус за прошедшие десятилетия, а также объяснил, почему школа без семьи — как птица с одним крылом.

По сравнению с лихими 90-ми, когда слово «учитель» стало антонимом слову «престиж», когда педагоги месяцами не видели зарплат и продолжали работать на голом энтузиазме, сейчас работники сферы школьного образования находятся в бесспорно лучших условиях, признался Тхостов.

«Меня тогда спасло само призвание. Ведь учитель — не та профессия, куда нужно идти за длинным рублем, нет. Здесь никогда не будет очень высокой зарплаты. Учительство — это, скорее, открытая душа, готовность быть другом, наставником для тех, кто сегодня приходит первый раз в первый класс, а выходит уже взрослым состоявшимся гражданином. В системе образования учитель — это государственно образующая профессия, поэтому здесь нельзя допустить случайных людей, нельзя, чтобы получалось поступление по остаточному принципу, как в 90-е годы, — не поступил в мединститут, пошел от безысходности в педагогический, потому что нужны корочки о высшем образовании», — поделился спикер.

Сейчас, по словам Тхостова, профессия учителя переживает второе рождение. Об этом говорит и конкурс на поступление в педагогические вузы — он очень большой. Лучшие из лучших выпускников, 100-балльники и золотые медалисты, идут получать педагогическое образование и возвращаются обратно в школу, но уже работать. Эти люди закладывают основу, которая позволяет смотреть в завтрашний день с уверенностью, считает он.

«Престиж профессии определяется теми, кто в ней работает. Государство сделало достаточно много всего, чтобы каждый учитель чувствовал себя защищенным и понимал степень ответственности перед ним. Особенно здесь нельзя не упомянуть ситуацию с развитием института учительства, классного руководства, допобразования, которое в Петербурге идет в ногу со временем и поддерживается городскими властями», — сказал Тхостов.

Как рассказал гость студии, Петербург стал первым городом, в котором на официальном уровне заговорили о том, что классные руководители должны получать доплаты из регионального бюджета. Следом пошел посыл и от президента РФ о федеральной надбавке учителям за классное руководство. Теперь петербургские классные руководители получают и региональную, и федеральную надбавки.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Но если поправить материальное положение учителей удалось, то их социальный статус в глазах некоторых родителей так и остался в ранге бесправного лица, обязанного не только учить, но и воспитывать их детей. В то время как современное образование давно уже трансформировалось и на сегодняшний день успешный его формат — это партнерство семьи и школы, убежден Тхостов.

«Важно понять, что современное образование — это сотрудничество семьи и школы, подразумевающее в том числе умение коммуницировать, а не искать правого или виноватого. Надо уметь предотвращать разногласия. Ведь нынешнее поколение — оно умнее нас. Сейчас “говорящие головы” в школах не нужны — нужны провайдеры в этот уникальный мир, где дети являются потребителями фундаментальных знаний, носителем которых является учитель», — пояснил он.

По его мнению, учитель должен не просто отчитать свой урок, найти подход и заинтересовать детей. Если ребенку на уроке будет интересно, то он никогда не станет вести себя неподобающим образом или как-то оскорблять педагога.

Тхостов также высказался против различного рода репетиторов, особенно для учеников начальной школы. По его мнению, ребенок должен учиться справляться с домашними заданиями без помощи репетитора, который ставит под сомнение авторитет первого учителя, и родителей, которые свои уроки уже выучили «дцать» лет назад и по совершенно иным программам.

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«В школе учится ребенок, школа любого родителя уже далеко за плечами. Родитель может быть соучастником процесса и решать какие-то вопросы напрямую со школой, минуя посредника — ребенка. Помощь родителя в выполнении домашних заданий недопустима, мы из разных миров, задания строятся именно под детское восприятие и мышление. Услуги репетитора — это тоже ключевая ошибка родителей. Это зло, потому что школьнику должно быть интересно самому чему-то учиться», — объяснил он.

И если относительно репетиторов кто-то и готов поспорить, то вопрос количества контрольных работ, которые пишут дети, ни среди педагогов, ни среди родителей дебатов не вызывает — их чрезмерно много. Как объяснил Тхостов, в каждой школе есть своя система внутришкольного контроля. И если результаты таких проверок сходятся с реальными показателями качества получения образования: наличие золотых медалистов, олимпиадников, выпускников с высокими баллами по ЕГЭ, то совсем не обязательно кошмарить и учителей, и учеников дополнительными контрольными работами. Тхостов убежден: таким проверкам должны подвергаться только те школы, в которых качество образования вызывает вопросы — там необходимость внешнего мониторинга оправдывает себя.

В завершение брифинга он подчеркнул, что школа в целом должна работать не на оценку знаний, а на их усвоение. При этом современная система образования в России позволяет любому ребенку быть успешным, но для этого нужна заинтересованность и школы, и семьи.