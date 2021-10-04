ОПЕК+ ожидает увеличения спроса на нефть в 2022 году

Москва, 4 октября. Спрос на нефть в следующем году увеличится на 4,2 млн баррелей в сутки, а это на 0,9 млн баррелей выше предыдущей оценки, следует из доклада техкомитета ОПЕК+.

Копия документа оказалась в распоряжении ТАСС. Из него следует, что глобальный спрос на черное золото в 2022-м может составить 100,8 млн баррелей в сутки против 96,7 млн баррелей в 2021-м. ОПЕК+ повысил оценку на фоне масштабной кампании по вакцинации. Согласно данным доклада, на сегодняшний день удалось вакцинировать около 33% населения Земли.

При этом предложение нефти все равно будет возрастать, следует из отчета. Министры стран — участников ОПЕК+ на плановой видеоконференции 4 октября обсудят, как сильно график увеличения добычи нефти на 400 тысяч б/с в месяц удовлетворит потребности мирового рынка в ноябре.

Главный инвестиционный стратег БКС Максим Шеин объяснял, что решения ОПЕК+ способны снизить ожидания в отношении роста цен, а значит, и число желающих вложиться в нефтяные опционы. В результате количество денег на рынке упадет, что приведет к его охлаждению, цитирует его «ФедералПресс».

Объемы добычи нефти в России, по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, выросли за сентябрь на 7,5%. Данный показатель составил 43,859 млн тонн.