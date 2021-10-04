МЧС проведет комплексную проверку систем оповещения в регионах России

Москва, 4 октября. Полномасштабная проверка систем оповещения населения пройдет в российских регионах 6 октября, заявили в пресс-службе МЧС России.

В среду во всех регионах страны в 10:40 утра запустят электросирены и громкоговорители. Их работа будет сопровождаться сигналом: «Внимание всем», добавили в ведомстве.

«Целью проверок является отработка доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — сказано в сообщении.

В связи с этим министерство призывает жителей страны сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Аналогичные проверки проходили в стране 3 марта.

Не так давно МЧС объявило штормовое предупреждение в Сочи из-за смерчей. В связи с ухудшением погодных условий горожан призвали воздержаться от походов на улицу.