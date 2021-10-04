Дочь госпитализированной с коронавирусом Гузеевой призналась в нетрадиционной ориентации

Москва, 4 октября. Дочь актрисы и ведущей шоу «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова поделилась с поклонниками интимной информацией. Девушка призналась в нетрадиционной ориентации.

Бухарова прошла в Сети тест на определение сексуальных предпочтений и поделилась результатами в Instagram Stories. Дочь звезды «Жестокого романса» опубликовала картинку со шкалами, на которых отметила, в какой точке находится она, если верить опроснику.

В центре изображения находятся два треугольника, рассказывающих о сексуальной ориентации и романтических предпочтениях. Судя по отметке, девушка в обоих случаях бисексуальна.

По другим шкалам видно, что дочь Гузеевой относит себя скорее к женскому полу. При этом Бухарова близка к определению гендерфлюид, когда человек не отождествляет себя четко с мужчиной или женщиной, а, например, относит себя к обоим полам сразу.

Кроме того, результаты теста говорят, что у девушки либидо выше среднего, а также наблюдается тяга к романтике. В отношениях дочь актрисы скорее склонна к моногамии.

Пока Бухарова проходит тесты, Гузеева лежит в больнице с коронавирусом — ведущую шоу «Давай поженимся!» госпитализировали несколько дней назад. По словам источников, состояние актрисы ухудшается с каждым днем.