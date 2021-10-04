Полеты в невесомости стали эмоциональным потрясением для Юлии Пересильд

Москва, 4 октября. Актриса Юлия Пересильд рассказала, что впечатлило ее больше всего при подготовке к работе над фильмом «Вызов», съемки которого пройдут в космосе.

По словам знаменитости, живя кинотеатральной жизнью, она не могла представить, что ее ждет во время тренировок перед полетом. Как отметила актриса, она обладает гуманитарным, а не техническим складом ума.

«Например, для меня одним из таких эмоциональных потрясений стали полеты в невесомости — это было, к сожалению, один раз, но зато 20 горок сразу, с перезаправкой. Это было прекрасно!» — вспомнила Пересильд на пресс-конференции, которую транслировал ТАСС.

Артистка рассказала, что перед тренировкой ее участникам выдали пакеты на случай, если кому-то станет плохо. Однако в итоге никому из команды не пришлось пользоваться этими мешками.

«Понимаете, человек летает! Пусть это было 23 секунды, но ты летишь!» — поделилась эмоциями актриса.

Юлия Пересильд отправится в космос на пилотируемом корале «Союз МС-19», который стартанет с космодрома Байконур 5 октября. Вместе с актрисой на съемки фильма «Вызов» полетит режиссер Клим Шипенко. Пересильд планирует использовать лайфхаки от космонавтов, чтобы избежать изменения внешности на МКС.