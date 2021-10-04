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«Не вышел из кинообраза»: Онищенко о скандале вокруг Зеленского и «Досье Пандоры»
Политика
«Не вышел из кинообраза»: Онищенко о скандале вокруг Зеленского и «Досье Пандоры»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Известный российский политик, депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко заявил, что не удивлен скандалом вокруг президента Украины Владимира Зеленского, ставшего фигурантом так называемого «Досье Пандоры». Фамилии Зеленского и его ближайших соратников оказались в документе, где собрана информация о предполагаемом участии известных людей в офшорных схемах выводов капиталов.

«Ничего удивительного для меня в этом нет, — отреагировал на скандал Геннадий Онищенко, комментируя ситуацию вокруг Зеленского корреспонденту ФАН. — Сегодня на Украине все более чем «оригинально». У Киева, например, «наглая» дипломатия, хотя дипломатия и наглость — понятия взаимоисключающие».

Онищенко напомнил, что Зеленский на съезде своей партии «Слуга народа» заявил о «наглой» политике Киева.

«Пока он говорит о «наглой мировой политике», на территории Украины хозяйничают войска США, — отмечает Онищенко. — Такое впечатление, что президент Украины так и не вышел из кинообраза — он как будто продолжает играть «простого учителя» Василия Петровича Голобородько, волею судеб возглавившего страну. Но кино и жизнь — это не одно и то же. Да, и, похоже, провозглашенная на Украине борьба с коррупцией «не касается» действующего президента».

Владимир Зеленский обещает вернуть Михаила Саакашвили на Украину
Федеральное агентство новостей  / 

По словам Онищенко, несмотря на скандалы и критику, самому Зеленскому, видимо, нравится все, что он делает, поскольку, судя по его словам, покидать президентский пост в ближайшее время он не планирует.

«Кстати, довольно странно выглядит трогательная забота Зеленского о господине [арестованном в Грузии экс-президенте этой страны Михаиле] Саакашвили. Напомню, в свое время Саакашвили получил украинское гражданство, уже будучи осужденным у себя в Грузии за многочисленные преступления. Все это, повторю, по меньшей мере странно. И все шедевральные заявления Зеленского, и тот факт, что СМИ упоминают его имя в связи с коррупционным скандалом, много говорят о моральных, этических и просто человеческих качествах недавнего лицедея, ставшего президентом большой европейской страны», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

«Досье Пандоры» — многостраничный документ, который обнародовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). В досье собраны сведения о возможной причастности ряда политиков и известных людей к офшорным схемам вывода капиталов. РИА Новости сообщает, что в досье содержатся почти 12 млн файлов, которые ранее «утекли» в интернет.

Фигурантом досье стал и Владимир Зеленский. СМИ обнародовали документы, на основании которых делаются предположения о возможных совместных офшорах президента Украины с братьями Шефирами. В связи с Зеленским в досье также упоминается глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов и олигарх Игорь Коломойский.

Ранее по поводу скандала вокруг досье и Зеленского высказался глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

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Все новости / Политика / «Не вышел из кинообраза»: Онищенко о скандале вокруг Зеленского и «Досье Пандоры»
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