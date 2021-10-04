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Волгоградец Дмитрий Панков впервые выиграл Кубок России по ММА
Спорт
Волгоградец Дмитрий Панков впервые выиграл Кубок России по ММА
pixabay.com  / 

Волгоград, 4 октября. В Нижнем Новгороде обладателем Кубка России по ММА в весовой категории до 52,2 кг стал 19-летний волгоградец Дмитрий Панков. Этот турнир по смешанным боевым единоборствам, который в прошлом году не проводился из-за пандемии, был приурочен к 800-летию столицы Поволжья. За награды в десяти весовых категориях бились около 70 спортсменов не моложе 18 лет.

Дмитрий Панков, ученик Насыра Гусейнова, представляет волгоградское «Динамо» и клуб боевых единоборств «Гром». В 2020 году он выиграл чемпионат России, а летом этого года стал бронзовым призером чемпионата мира по рукопашному бою. Весной 2021 года Дмитрий получил серебряную медаль чемпионата России по ММА для молодежи. Теперь же ему покорился и взрослый титул.

«Провел на турнире три поединка, — специально для «Волгоградской правды» рассказал обладатель Кубка России по ММА Дмитрий Панков. — В первом бою победил Адама Хамхоева из СКФО. Во втором поединке выиграл у бойца из Нижнего Новгорода. Эта победа для меня — триумф или нет, пока не осознал. Но очень рад, что смог порадовать своих родных и близких, а это самое главное. С ближайшими планами определимся уже дома, вместе с тренером подумаем».

В финале Дмитрий одолел бойца из Москвы Магомеда Алиева, который, кстати, два года назад стал чемпионом Европы, обладателем Кубка России и серебряным медалистом чемпионата России. Эта победа открывает перед 19-летним волгоградцем дорогу в сборную России по ММА.

Ранее ФАН рассказывал о дагестанце Абасгаджи Магомедове. Он выиграл золото на чемпионате мира по вольной борьбе в Норвегии.

 

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