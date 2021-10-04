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Новый японский премьер Кисида заявил о готовности к личной встрече с Ким Чен Ыном
Политика
Новый японский премьер Кисида заявил о готовности к личной встрече с Ким Чен Ыном
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Токио, 4 октября. Новый японский премьер-министр Фумио Кисида готов лично встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом он заявил на пресс-конференции в Токио.

По словам политика, эти переговоры необходимы для решения проблемы похищенных японских граждан.

«Мы требуем скорейшего возвращения всех похищенных граждан. Я готов лично встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий», — сообщил Кисида журналистам.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин направил поздравление новому премьеру Японии по случаю его избрания на пост главы правительства. Российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества Москвы и Токио.

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Ким Чен Ын япония кндр кисида
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