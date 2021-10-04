Космонавт Шкаплеров высказался о предстоящей работе на МКС

Москва, 4 октября. Опытный российский космонавт Антон Шкаплеров заявил, что гордится своим назначением в группу кинематографистов, которые полетят на МКС для съемок фильма «Вызов».

По его словам, это очень ответственная миссия, поскольку на МКС придется лететь без профессионалов. Это стало возможным благодаря доработке космического корабля «Союз МС-19», теперь он пилотируется без профессионального инженера.

«В меня поверили, что я справлюсь с этим», — сказал Шкаплеров во время конференции на площадке ТАСС.

Запуск корабля намечен на утро 5 октября с космодрома Байконур. Кроме Шкаплерова на околоземную орбиту отправится актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Ожидается, что киноэкипаж вернется обратно 17 октября.

Драма «Вызов» — уникальный для российских кинематографистов проект. Фильм снимает студия Yellow, Black and White при поддержке Роскосмоса и Первого канала. Ранее создатель «Текста» Клим Шипенко рассказал о лайфхаках, которые облегчат пребывание в космосе.