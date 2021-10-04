Головин не поможет сборной России в матчах со Словакией и Словенией

Монако, 4 октября. Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит октябрьские матчи сборной России по футболу в отборе ЧМ-2022.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте сообщила, что Александр Головин из-за травмы не сыграет за национальную команду в ближайших матчах квалификации ЧМ-2022. Представители организации уточнили, что полузащитник прошел процедуру МРТ, которая подтвердила повреждение мышцы бедра. Травму Головин получил в матче девятого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Бордо», завершившегося победой хозяев со счетом 3:0.

В октябре сборная России проведет поединки со Словакией и Словенией. Матчи квалификации к чемпионату мира в Катаре пройдут в Казани и Мариборе.

Ранее Ильзат Ахметов был вызван в сборную России по футболу. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин объяснил приглашение полузащитника ЦСКА травмой Головина.