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Головин не поможет сборной России в матчах со Словакией и Словенией
Спорт
Головин не поможет сборной России в матчах со Словакией и Словенией
Global Look Press  /  АГН Москва

Монако, 4 октября. Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит октябрьские матчи сборной России по футболу в отборе ЧМ-2022.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте сообщила, что Александр Головин из-за травмы не сыграет за национальную команду в ближайших матчах квалификации ЧМ-2022. Представители организации уточнили, что полузащитник прошел процедуру МРТ, которая подтвердила повреждение мышцы бедра. Травму Головин получил в матче девятого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Бордо», завершившегося победой хозяев со счетом 3:0.

В октябре сборная России проведет поединки со Словакией и Словенией. Матчи квалификации к чемпионату мира в Катаре пройдут в Казани и Мариборе.

Ранее Ильзат Ахметов был вызван в сборную России по футболу. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин объяснил приглашение полузащитника ЦСКА травмой Головина.

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Головин футбол сборная россии травма
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