Сенатор Карасин: Столтенберг предложил возобновить формат «Россия — НАТО»

Москва, 4 октября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил возобновить диалог в формате «Россия-НАТО». Об этом сообщил член Совфеда Григорий Карасин.

По его словам, данное предложение было озвучено генсеком НАТО в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Столтенберг, придя со своими соратниками к нам в комнату для переговоров, сказал, что надо восстанавливать, все-таки, формат «Россия-НАТО», мы слишком устали уже от пикировки», — пояснил Карасин.

Сенатор отметил, что Лавров предложил Столтенбергу достичь договоренностей по конкретным вопросам, что позволило бы избавить Москву и Брюссель от многолетних и безрезультатных переговоров. Карасин добавил, что в ходе встречи главе МИД РФ и генсеку НАТО не удалось достичь конкретных договоренностей.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова вести диалог с НАТО, но он должен быть профессиональным со стороны Североатлантического альянса. Министр подчеркнул, что в настоящее время НАТО отказывается вести диалог с Москвой по линии военных.