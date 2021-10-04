Хуснуллин подвел итоги приема заявок на инфраструктурные кредиты

Москва, 4 октября. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, как завершился сбор региональных заявок на инфраструктурные кредиты.

Общая сумма более чем в два раза превосходит утвержденный лимит. Запланированный показатель составляет 500 миллиардов рублей, отметил Хуснуллин

«Прием заявок на инфраструктурные кредиты окончен, получены заявки от 82 регионов на 1,1 триллиона рублей», — привоодит его слова ТАСС.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о выдаче льготных кредитов регионам. Кабмин гарантирует пониженную ставку, однако местные власти должны направить средства на развитие инфраструктуры.