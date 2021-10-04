Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 16:33
16:33
Весь мир
Боевики ИГ сбили беспилотник ВВС Египта на Синайском полуострове
16:32
Спорт
ATP начала расследование в отношении заподозренного в домашнем насилии Зверева
16:30
Происшествия
Момент обрушения железнодорожного моста во Владивостоке попал на видео
16:30
Общество
Школьник потратил денежный приз за победу в конкурсе на корм для бездомных животных
16:29
Наука
Глобальное потепление может провоцировать взрывы подземного газа в Сибири
16:28
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ атаковали ЛНР с воздуха, СБУ занялась недовольными местными жителями
16:25
Происшествия
Автобус попал в аварию на западе Москвы
16:24
Политика
Путин предложил депутату Авдееву возглавить Владимирскую область после отставки Сипягина
16:23
Весь мир
Турция заявила о намерении продолжать военное сотрудничество с Ливией
16:21
Весь мир
Правозащитник Ионов назвал «Досье Пандоры» рекламой американских офшоров
Все новости

Хуснуллин подвел итоги приема заявок на инфраструктурные кредиты

  /   Обновлено: 04 октября 2021 15:37
Экономика
Хуснуллин подвел итоги приема заявок на инфраструктурные кредиты
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 4 октября. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, как завершился сбор региональных заявок на инфраструктурные кредиты.

Общая сумма более чем в два раза превосходит утвержденный лимит. Запланированный показатель составляет 500 миллиардов рублей, отметил Хуснуллин

«Прием заявок на инфраструктурные кредиты окончен, получены заявки от 82 регионов на 1,1 триллиона рублей», — привоодит его слова ТАСС.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о выдаче льготных кредитов регионам. Кабмин гарантирует пониженную ставку, однако местные власти должны направить средства на развитие инфраструктуры.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Хуснуллин подвел итоги приема заявок на инфраструктурные кредиты
кредиты хуснуллин регионы инфраструктура
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru