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Алексей Русских вступил в должность губернатора Ульяновской области
Политика
Алексей Русских вступил в должность губернатора Ульяновской области
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Ульяновск, 4 октября. Российский политик Алексей Русских будет исполнять обязанности губернатора Ульяновской области ближайшие пять лет. Он вступил в должность главы региона 4 октября.

Церемония инаугурации прошла во Дворце дружбы народов «Губернаторский», сообщили журналисты региональных изданий. Русских отметил, что намерен повышать уровень и качество жизни ульяновцев.

«У меня уже готова программа развития действий. <...> Это снижение уровня бедности, обновление изношенной социальной инфраструктуры, совершенствование системы здравоохранения, газификация», — рассказал новый губернатор.

Ранее стало известно, что Русских набрал 83,16% голосов на выборах главы региона. Также на пост губернатора претендовали депутат Ульяновской городской думы Геннадий Бударин, руководитель областного отделения НКО «Твой час» Светлана Горева и член партии ЛДПР Сергей Маринин.

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