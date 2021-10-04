Сотрудник ДПС ранил в грудь сослуживца во время принудительной остановки иномарки

Московская область, 4 октября. Сотрудник ДПС нечаянно выстрелил в грудь своему напарнику из табельного оружия. Как стало известно ФАН, ЧП произошло во время задержания машины в городском округе Клин 4 октября около 03:47 на 83 километре трассы М-10.

Было установлено, что наряд отдельной роты ДПС по городу Красногорску пытался остановить иномарку, которая не подчинилась законным требованиям службы. Сотрудники ГАИ начали погоню за нарушителем ПДД. В районе поселка Нахабино один из патрульных совершил предупредительный выстрел в воздух, после чего автомобиль остановился.

«При приближении старшего лейтенанта полиции к автомобилю, злоумышленник начал движение, — рассказал ФАН источник в правоохранительных структурах. — Он совершил наезд на сотрудника ДПС, у которого пистолет был на боевом взводе. Инспектор ударился головой об лобовое стекло и левую стойку автомобиля и произвел непреднамеренный выстрел. Пуля попала в грудь находящегося на противоположной стороне старшего лейтенанта, напарника полицейского. Сейчас он находится в реанимационном отделении местной больницы. За его жизнь борются врачи. Водитель иномарки на данный момент не может вразумительно объяснить свои действия. Он поясняет, что не хотел нанести сотрудникам полиции телесных повреждений».

По данному факту было организовано проведение служебной проверки, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Водитель иномарки доставлен в отдел полиции для разбирательства.

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