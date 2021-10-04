Лавров: говорить о влиянии кабинета Кисиды на диалог России и Японии пока рано

Москва, 4 октября. Кабинет нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды только вступает в полномочия, поэтому говорить о будущем диалога Токио и Москвы рано, предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе беседы с репортером ТАСС Лавров прокомментировал новости о назначении нового главы правительства Страны восходящего солнца. Фумио Кисида уже определился с составом своего кабинета, но говорить о том, как изменятся отношения Москвы и Токио все же еще рано, отметил глава международного ведомства. Однако Лавров все же прокомментировал работу японского политика на посту министра иностранных дел. Именно при активном участии Кисиды удалось предпринять серьезные шаги по направлению развития хозяйства на Курильском архипелаге.

«Преждевременно говорить о том, как новое правительство повлияет на что-либо вообще, потому что оно только что было назначено, согласовано и одобрено. <...> У нас сложились достаточно конструктивные отношения, отношения откровенные. Замечу, что именно в период его работы министром иностранных дел Японии мы сформировали по поручению президента России и премьер-министра Японии концепцию совместной хозяйственной деятельности на островах Южной Курильской гряды», — отметил Лавров в беседе с представителями прессы.

Фумио Кисида официально стал сотым премьер-министром Японии. Это назначение было неоднозначно встречено простыми жителями страны. Многих насторожили высказывания политика о «возврате» Курил под контроль Токио.