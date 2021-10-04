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Лавров обсудит ситуацию в Афганистане с главой МИД Ирана 6 октября
Политика
Лавров обсудит ситуацию в Афганистане с главой МИД Ирана 6 октября
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 4 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, сообщили представители ведомства.

Согласно полученной информации, встреча дипломатов состоится 6 октября в Москве. Переговоры пройдут в рамках регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран. Последний раз министры говорили по телефону 9 сентября.

Уточняется, что Сергей Лавров обсудит со своим коллегой ситуацию в Афганистане, включая борьбу с наркотрафиком и терроризмом. Стороны также уделят внимание постконфликтному восстановлению азиатской страны, сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, Лавров и глава МИД Армении обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху. Стороны также затронули важные вопросы по решению гуманитарных проблем в регионе.

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Все новости / Политика / Лавров обсудит ситуацию в Афганистане с главой МИД Ирана 6 октября
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