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Центробанк РФ оставил без изменений официальный курс доллара на 5 октября

  /   Обновлено: 04 октября 2021 15:14
Экономика
Центробанк РФ оставил без изменений официальный курс доллара на 5 октября
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Барсукова

Москва, 4 октября. Официальный курс доллара практически не изменился, оказавшись лишь на 0,24 копейки выше предыдущего показателя. Такие данные на 5 октября приводит Банк России.

Курс евро по сравнению с уровнем, зафиксированным на прошедшие выходные и понедельник, повышен на 17,78 копейки — до 84,6355 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 8,13 копейки, составив 78,1941 рубля.

Торги на Московской бирже 4 октября стартовали ростом курса американской валюты относительно закрытия предыдущих торгов на 24 копейки — до 72,97 рубля. В свою очередь евро прибавил 22 копейки и достиг 84,51 рубля.

Финансист Диана Степанова ранее объяснила заниженный курс рубля макроэкономическими причинами, в том числе рекордно высокими ценами на углеводороды, металлы и продовольственные сырьевые товары.

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