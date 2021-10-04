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Лавров: террористическая активность в сирийском Идлибе усиливается

  /   Обновлено: 04 октября 2021 15:15
Армия
Лавров: террористическая активность в сирийском Идлибе усиливается
flickr.com  /  МИД России

Москва, 4 октября. В сирийской провинции Идлиб фиксируется обострение ситуации из-за повышения террористической активности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, в настоящее время в Идлибской зоне деэскалации сохраняется террористическая угроза. При этом в отдельных районах провинции она усиливается.

«Мы сегодня выразили озабоченность такой ситуацией», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Стоит отметить, что 4 октября двое военнослужащих сирийской армии получили ранения в результате обстрела боевиками населенных пунктов в провинции Алеппо. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации произошло 17 обстрелов, которые осуществлялись террористами.

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Сирия россия лавров идлиб
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