Школьник потратил денежный приз за победу в конкурсе на корм для бездомных животных

Школьник из Новороссийска выиграл конкурс цифровой и финансовой грамотности, однако из-за пандемии вместо путевки в «Артек» победителям дали сертификаты на сумму 15 000 рублей. На эти деньги Владимир Иванов приобрел 11 мешков корма для бездомных животных.

Семья мальчика занимается благотворительностью достаточно давно. Уже не один раз они спасали хвостатых и выхаживали их.

«Мы с семьей действуем. Вот у нас собака живет дома из приюта, ее подобрали зимой, в сугробе лежала. Кошка, ее подобрали родители около мусорки, мяукала на всю улицу. Ее погрызли собаки, у нее был перелом позвоночника, ей сделали операцию, выходили. Теперь ходит кошка. И кот, тоже бездомный, подобрали еще в раннем возрасте», — рассказал школьник.

Как потратить приз, мальчик решил сам. Все деньги пошли на благотворительность. Он с родителями часто посещает волонтерский центр «Преданное сердце», помогает заботиться и ухаживает за хвостатыми. В скором времени корм получат 55 подопечных волонтерского центра. Там Владимиру всегда рады и нетерпением ждут новых встреч.