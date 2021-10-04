Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 16:32
16:30
Происшествия
Момент обрушения железнодорожного моста во Владивостоке попал на видео
16:30
Общество
Школьник потратил денежный приз за победу в конкурсе на корм для бездомных животных
16:29
Наука
Глобальное потепление может провоцировать взрывы подземного газа в Сибири
16:28
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ атаковали ЛНР с воздуха, СБУ занялась недовольными местными жителями
16:25
Происшествия
Автобус попал в аварию на западе Москвы
16:24
Политика
Путин предложил депутату Авдееву возглавить Владимирскую область после отставки Сипягина
16:23
Весь мир
Турция заявила о намерении продолжать военное сотрудничество с Ливией
16:21
Весь мир
Правозащитник Ионов назвал «Досье Пандоры» рекламой американских офшоров
16:19
Происшествия
Суд признал виновным экс-главу МВД Коми в получении многомиллионной взятки
16:16
Экономика
Цена акций «Газпрома» обновила исторический максимум
Все новости

Команду фильма «Вызов» учили пить, спать и пользоваться туалетом в космосе

  /   Обновлено: 04 октября 2021 15:03
Общество
Команду фильма «Вызов» учили пить, спать и пользоваться туалетом в космосе
пресс-служба первого канала  /  Саша Гусов

Москва, 4 октября. Режиссер Клим Шипенко рассказал о лайфхаках, которыми делились опытные люди с членами команды фильма «Вызов» перед полетом в космос.

Кинематографист вошел в состав основного экипажа вместе с актрисой Юлией Пересильд. Они отправятся на МКС 5 октября на пилотируемом корабле «Союз МС-19». Перед полетом участники процесса прошли серьезную подготовку.

«Лайфхаки сыпались на нас от всех людей, которые были в космосе. Они с нами делились разным: как пить, как спать, как пользоваться туалетом. Что делать, если голова закружится, как передвигаться», — отметил Шипенко.

Режиссер пообещал рассказать после полета, какие советы оказались полезными, а какие не пригодились. По словам Шипенко, здесь все индивидуально и зависит от организма.

«Кому-то эти лайфхаки нужны, другому — нет. Но я очень рад, что со всех сторон нам хотели все подсказать», — завяил кинодеятель на пресс-конференции, которую транслировал ТАСС.

«Вызов» является первой кинокартиной, для съемок которой в космос отправляют профессиональную актрису. По сюжету ленты главная героиня тоже летит на орбиту в силу обстоятельств.

Юлия Пересильд опасается, что пребывание на МКС может отразиться на ее внешности. Актриса планирует использовать лайфхаки от космонавтов в случае возникновения подобных проблем.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Команду фильма «Вызов» учили пить, спать и пользоваться туалетом в космосе
режиссер шипенко фильм вызов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru