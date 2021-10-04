Команду фильма «Вызов» учили пить, спать и пользоваться туалетом в космосе

Москва, 4 октября. Режиссер Клим Шипенко рассказал о лайфхаках, которыми делились опытные люди с членами команды фильма «Вызов» перед полетом в космос.

Кинематографист вошел в состав основного экипажа вместе с актрисой Юлией Пересильд. Они отправятся на МКС 5 октября на пилотируемом корабле «Союз МС-19». Перед полетом участники процесса прошли серьезную подготовку.

«Лайфхаки сыпались на нас от всех людей, которые были в космосе. Они с нами делились разным: как пить, как спать, как пользоваться туалетом. Что делать, если голова закружится, как передвигаться», — отметил Шипенко.

Режиссер пообещал рассказать после полета, какие советы оказались полезными, а какие не пригодились. По словам Шипенко, здесь все индивидуально и зависит от организма.

«Кому-то эти лайфхаки нужны, другому — нет. Но я очень рад, что со всех сторон нам хотели все подсказать», — завяил кинодеятель на пресс-конференции, которую транслировал ТАСС.

«Вызов» является первой кинокартиной, для съемок которой в космос отправляют профессиональную актрису. По сюжету ленты главная героиня тоже летит на орбиту в силу обстоятельств.

Юлия Пересильд опасается, что пребывание на МКС может отразиться на ее внешности. Актриса планирует использовать лайфхаки от космонавтов в случае возникновения подобных проблем.