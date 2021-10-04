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Андрей Воробьев предложил внести вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок
Общество
Андрей Воробьев предложил внести вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок
government.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 4 октября. Большая часть пациентов, находящихся в стационарах Подмосковья, не прививалась от COVID-19, сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

По словам губернатора Московской области, люди предпочитают воздерживаться от прививки против коронавирусной инфекции. Поэтому вакцинацию необходимо все-таки включить в национальный календарь прививок.

«Считаем это очень важным и необходимым для сохранения жизней людей», — заявил Воробьев.

Управленец подчеркнул, что уровень распространения коронавирусной инфекции в области очень похож на московский. Однако регион все равно далек от пика заболеваемости, добавил губернатор.

Как стало известно ранее, ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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