Партия «Грузинская мечта» одержала победу на местных выборах

Тбилиси, 4 октября. Центризбирком Грузии обработал данные со 100% избирательных участков на местных выборах. Победу одержало правящее политическое объединение.

Партия «Грузинская мечта» набрала 46,69% по пропорциональным спискам и стала лидером на местных выборах. Объединение «Единое национальное движение» поддержали 30,7% избирателей. На третьем месте оказалась политсила «За Грузию», которая получила 7,8% голосов.

Ранее стало известно, что второй тур выборов мэра Тбилиси состоится в конце октября. Премьер-министр государства Ираклий Гарибашвили выразил уверенность в победе кандидатов от правящей партии во всех 20 муниципалитетах.