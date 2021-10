Правозащитник Ионов назвал «Досье Пандоры» рекламой американских офшоров

Расследование международного консорциума журналистов-расследователей, опубликовавших так называемое «Досье Пандоры», вызвало ряд вопросов у американского общества. Поводом стали утверждения журналистов о существовании «крупнейшего налогового убежища» на территории США.

В своем расследовании международная группа журналистов, которая насчитывает около 600 участников, проанализировала свыше трех терабайт «утекших» документов, касающихся офшорной налоговой зоны. Исследователи пришли к неожиданному выводу о существовании в Соединенных Штатах огромных офшорных зон, в которых хранятся сотни миллиардов долларов, которые, возможно, были получены преступным путем.

К такому вывод журналисты пришли несмотря на то, что в списке владельцев средств из «Досье Пандоры», в котором значатся десятки имен бывших и действующих политиков, высокопоставленных чиновников, а также звезд шоу-бизнеса, нет ни одного американского политика или бизнесмена. Издание The Guardian, которое опубликовало журналистское расследование, еще в 2019 году представило собственный материал, который приподнял завесу с гигантского офшора в американском штате Южная Дакота. За десять лет он разросся в 10 раз — до 360 миллиардов долларов.

South Dakota has been well-known for this for quite some time, but yes, Florida are there too, taking the 2nd spot in the Pandora papers, just ahead of another well-known location, Delawarehttps://t.co/IeHKkiBLGEhttps://t.co/Akef2SF9xX pic.twitter.com/lDG8ZlexU3 — sun kitty (@sunkitty333) October 4, 2021

«Южная Дакота известна этим уже довольно давно, но да, Флорида тоже там, занимая 2-е место в «Досье Пандоры», чуть впереди другого известного места, Делавэра», — обращает свое внимание пользователь Twitter sun kitty.

The Pandora Papers, 3TB data of new business-political corruption evidence compiled by @ICIJorg. This is the 3rd high level leak. DYK? some of the secret accounts are scattered around in trusts set up in the U.S., including 81 in South Dakota and 37 in Florida. No US officials? — Derrick Mapp (@6dm4) October 4, 2021

«Документы Пандоры, 3 ТБ данных о новых доказательствах коррупции в бизнесе и политике. Это 3-я утечка высокого уровня. Знаете ли вы, что некоторые из секретных счетов разбросаны по трастам, созданным в США, в том числе 81 в Южной Дакоте и 37 во Флориде. И нет официальных лиц США?», — задается вопросом Derrick Mapp.

Согласно предоставленным в расследовании данным, Южная Дакота является крупнейшим, но далеко не единственным офшором на территории США. Законы о финансовой тайне приняты и в других штатах США, что позволяет работать здесь организациям, подобным «Трастовому фонду Южной Дакоты», которые управляют средствами анонимных владельцев. Судя по имеющейся информации, в американской юрисдикции могут находиться более триллиона «офшорных» долларов.

So far no US politicians have been named in the Pandora Papers. But South Dakota has!? — Scrabbled (@bruce_jara) October 4, 2021

«До сих пор ни один американский политик не был назван в «Досье Пандоры». Но зато целая Южная Дакота была!?», — удивляется Scrabbled.

But then again, as the big leaks reveal, why bother with exotic islands when you can hide your money in South Dakota trusts? After all the US is the biggest tax heaven of them all, down to the shitty living conditions endured by the locals. — manu #BLM ???? (@trekonomics) October 3, 2021

«Но опять же, как показывают большие утечки, зачем беспокоиться об экзотических островах, когда вы можете спрятать свои деньги в трастах Южной Дакоты? В конце концов, США — самый большой налоговый рай из всех, вплоть до дерьмовых условий жизни, в которых живут местные жители», — пишет иронизирует manu #BLM.

The Pandora Papers

are coming out!

The IRS should start

prosecuting Those

TAX EVADERS

Who feel untouchable

PAY YOUR TAXES

Stop cheating

If cheating is going to be

the new rule.

Then there's no future for

America.

Safe Heaven South Dakota. pic.twitter.com/NuQIvdxRJP — Spartacus X (@KnotMarshall) October 3, 2021

«Документы Пандоры выходят! Налоговая служба должна начать преследование тех, кто УКЛОНЯЕТСЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ. Кто чувствует себя неприкасаемыми. ПЛАТИТЕ НАЛОГИ. Прекратите жульничать. Если обман станет новым правилом, тогда у нас нет будущего для Америки. Тихая гавань в Южной Дакоте», — призывает пользователь Spartacus X.

Налоговая служба США (IRS) во всем мире является примером жесткой системы, которая беспощадно борется с уклонениями от уплаты налогов и периодически берет «в оборот» политиков и знаменитостей, которые задолжали федеральному бюджету, либо были замечены в мошеннических схемах. Трудно поверить, что в ряде штатов США прямо под носом у IRS на протяжении десятилетий действовали (и продолжают действовать) офшоры на сотни миллиардов долларов и никто не смог их обнаружить.

Кроме того, наличие подобных «финансовых черных дыр» на территории США плохо соотносится с заявлениями президента Байдена, который намерен поднять налоги для корпораций и самых богатых американцев для финансирования своего инфраструктурного плана стоимостью 3,5 триллиона долларов. Очевидно, что функционирование в США подобных налоговых гаваней обрекает этот план на провал. В таком случае заплатить за предвыборные обещания Байдена должны будут миллионы простых американцев, многие из которых уже сейчас едва сводят концы с концами.

О том почему в огромном массиве данных, опубликованных расследователями, не оказалось ни одного имени американских чиновников и о возможных целях публикации расследования с международной редакцией ФАН поделился российский общественник и правозащитник Александр Ионов.

«Важный момент «Досье Пандоры» — реклама офшоров на территории США. Все понимают, что в Панаме действуют сотрудники американских спецслужб. С другой стороны, британские Виргинские острова — это ассоциированная территория Великобритании, где также действуют спецслужбы США. Естественно, все последние «сливы» легализуют те кейсы, которые выгодны правительствам. Мы видим, что в РФ сейчас началась борьба с информационным воздействием США и Великобритании, которые являются основными спонсорами проектов так называемых независимых СМИ. Сам консорциум, который опубликовал «Досье Пандоры», получает деньги от структур фонда Сороса «Открытое общество»1 (признан в России нежелательной организацией).

Поэтому мы никогда не увидим в этих документах ни имени Хантера Байдена, ни информации о темных делишках лидеров прибалтийских стран, информация об офшорах которых частично была опубликована другими источниками. Таким образом они одним выстрелом убивают двух зайцев: во-первых, показывают, что деньги нужно хранить в Соединенных Штатах, чтобы не стать фигурантом очередного «слива», и во-вторых, добиваются политических целей, имея возможность не только влиять на выборы в разных странах, но и оказывать влияние на решения политиков, оказавшихся на «офшорном крючке».

Собеседник ФАН уверен, что вышедшее расследование является ничем иным, как преднамеренным, политически мотивированным «сливом», который должен сделать фигурантов «досье» более сговорчивыми в отношениях с Соединенными Штатами.

«Деньги американских налогоплательщиков не будут направляться структурам, оппозиционным правительству США. Когда мы собираем оппозиционные организации в США, ими сразу интересуются сотрудники ФБР или других спецслужб, и никто гранты не выделяет. Потому что они, по мнению американцев, нарушают закон и порядок. А если они будут писать о коррупции в России или других странах, где необходимо поменять политическую повестку — этим организациям будут всячески помогать. Я думаю, что американцы сейчас пытаются реструктуризировать глобальные офшорные схемы и хотят большего контроля за капиталами — внешний долг достаточно большой и лидеров иностранных государств можно сдерживать и диктовать им условия, зная где они разместили свои деньги».

1 Генпрокуратура признала одноименную организацию нежелательной на территории РФ.