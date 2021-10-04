Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 16:32
16:30
Происшествия
Момент обрушения железнодорожного моста во Владивостоке попал на видео
16:30
Общество
Школьник потратил денежный приз за победу в конкурсе на корм для бездомных животных
16:29
Наука
Глобальное потепление может провоцировать взрывы подземного газа в Сибири
16:28
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ атаковали ЛНР с воздуха, СБУ занялась недовольными местными жителями
16:25
Происшествия
Автобус попал в аварию на западе Москвы
16:24
Политика
Путин предложил депутату Авдееву возглавить Владимирскую область после отставки Сипягина
16:23
Весь мир
Турция заявила о намерении продолжать военное сотрудничество с Ливией
16:21
Весь мир
Правозащитник Ионов назвал «Досье Пандоры» рекламой американских офшоров
16:19
Происшествия
Суд признал виновным экс-главу МВД Коми в получении многомиллионной взятки
16:16
Экономика
Цена акций «Газпрома» обновила исторический максимум
Все новости

Правозащитник Ионов назвал «Досье Пандоры» рекламой американских офшоров
Весь мир
Правозащитник Ионов назвал «Досье Пандоры» рекламой американских офшоров
Федеральное агентство новостей  / 

Расследование международного консорциума журналистов-расследователей, опубликовавших так называемое «Досье Пандоры», вызвало ряд вопросов у американского общества. Поводом стали утверждения журналистов о существовании «крупнейшего налогового убежища» на территории США.

В своем расследовании международная группа журналистов, которая насчитывает около 600 участников, проанализировала свыше трех терабайт «утекших» документов, касающихся офшорной налоговой зоны. Исследователи пришли к неожиданному выводу о существовании в Соединенных Штатах огромных офшорных зон, в которых хранятся сотни миллиардов долларов, которые, возможно, были получены преступным путем.

К такому вывод журналисты пришли несмотря на то, что в списке владельцев средств из «Досье Пандоры», в котором значатся десятки имен бывших и действующих политиков, высокопоставленных чиновников, а также звезд шоу-бизнеса, нет ни одного американского политика или бизнесмена. Издание The Guardian, которое опубликовало журналистское расследование, еще в 2019 году представило собственный материал, который приподнял завесу с гигантского офшора в американском штате Южная Дакота. За десять лет он разросся в 10 раз — до 360 миллиардов долларов.

«Южная Дакота известна этим уже довольно давно, но да, Флорида тоже там, занимая 2-е место в «Досье Пандоры», чуть впереди другого известного места, Делавэра», — обращает свое внимание пользователь Twitter sun kitty.

«Документы Пандоры, 3 ТБ данных о новых доказательствах коррупции в бизнесе и политике. Это 3-я утечка высокого уровня. Знаете ли вы, что некоторые из секретных счетов разбросаны по трастам, созданным в США, в том числе 81 в Южной Дакоте и 37 во Флориде. И нет официальных лиц США?», — задается вопросом Derrick Mapp.

Согласно предоставленным в расследовании данным, Южная Дакота является крупнейшим, но далеко не единственным офшором на территории США. Законы о финансовой тайне приняты и в других штатах США, что позволяет работать здесь организациям, подобным «Трастовому фонду Южной Дакоты», которые управляют средствами анонимных владельцев. Судя по имеющейся информации, в американской юрисдикции могут находиться более триллиона «офшорных» долларов.

«До сих пор ни один американский политик не был назван в «Досье Пандоры». Но зато целая Южная Дакота была!?», — удивляется Scrabbled.

«Но опять же, как показывают большие утечки, зачем беспокоиться об экзотических островах, когда вы можете спрятать свои деньги в трастах Южной Дакоты? В конце концов, США — самый большой налоговый рай из всех, вплоть до дерьмовых условий жизни, в которых живут местные жители», — пишет иронизирует manu #BLM.

«Документы Пандоры выходят! Налоговая служба должна начать преследование тех, кто УКЛОНЯЕТСЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ. Кто чувствует себя неприкасаемыми. ПЛАТИТЕ НАЛОГИ. Прекратите жульничать. Если обман станет новым правилом, тогда у нас нет будущего для Америки. Тихая гавань в Южной Дакоте», — призывает пользователь Spartacus X.

Налоговая служба США (IRS) во всем мире является примером жесткой системы, которая беспощадно борется с уклонениями от уплаты налогов и периодически берет «в оборот» политиков и знаменитостей, которые задолжали федеральному бюджету, либо были замечены в мошеннических схемах. Трудно поверить, что в ряде штатов США прямо под носом у IRS на протяжении десятилетий действовали (и продолжают действовать) офшоры на сотни миллиардов долларов и никто не смог их обнаружить.

Правозащитник Ионов назвал «Досье Пандоры» рекламой американских офшоров
Global Look Press  / Joe Cavaretta / ZUMAPRESS.com

Кроме того, наличие подобных «финансовых черных дыр» на территории США плохо соотносится с заявлениями президента Байдена, который намерен поднять налоги для корпораций и самых богатых американцев для финансирования своего инфраструктурного плана стоимостью 3,5 триллиона долларов. Очевидно, что функционирование в США подобных налоговых гаваней обрекает этот план на провал. В таком случае заплатить за предвыборные обещания Байдена должны будут миллионы простых американцев, многие из которых уже сейчас едва сводят концы с концами.

О том почему в огромном массиве данных, опубликованных расследователями, не оказалось ни одного имени американских чиновников и о возможных целях публикации расследования с международной редакцией ФАН поделился российский общественник и правозащитник Александр Ионов.

Правозащитник Ионов назвал «Досье Пандоры» рекламой американских офшоров
www.facebook.com  / фото из личного архива Александра Ионова

«Важный момент «Досье Пандоры» — реклама офшоров на территории США. Все понимают, что в Панаме действуют сотрудники американских спецслужб. С другой стороны, британские Виргинские острова — это ассоциированная территория Великобритании, где также действуют спецслужбы США. Естественно, все последние «сливы» легализуют те кейсы, которые выгодны правительствам. Мы видим, что в РФ сейчас началась борьба с информационным воздействием США и Великобритании, которые являются основными спонсорами проектов так называемых независимых СМИ. Сам консорциум, который опубликовал «Досье Пандоры», получает деньги от структур фонда Сороса «Открытое общество»1 (признан в России нежелательной организацией).

Правозащитник Ионов назвал «Досье Пандоры» рекламой американских офшоров
 / Политика Сегодня

Поэтому мы никогда не увидим в этих документах ни имени Хантера Байдена, ни информации о темных делишках лидеров прибалтийских стран, информация об офшорах которых частично была опубликована другими источниками. Таким образом они одним выстрелом убивают двух зайцев: во-первых, показывают, что деньги нужно хранить в Соединенных Штатах, чтобы не стать фигурантом очередного «слива», и во-вторых, добиваются политических целей, имея возможность не только влиять на выборы в разных странах, но и оказывать влияние на решения политиков, оказавшихся на «офшорном крючке».

Собеседник ФАН уверен, что вышедшее расследование является ничем иным, как преднамеренным, политически мотивированным «сливом», который должен сделать фигурантов «досье» более сговорчивыми в отношениях с Соединенными Штатами.

«Деньги американских налогоплательщиков не будут направляться структурам, оппозиционным правительству США. Когда мы собираем оппозиционные организации в США, ими сразу интересуются сотрудники ФБР или других спецслужб, и никто гранты не выделяет. Потому что они, по мнению американцев, нарушают закон и порядок. А если они будут писать о коррупции в России или других странах, где необходимо поменять политическую повестку — этим организациям будут всячески помогать.

Я думаю, что американцы сейчас пытаются реструктуризировать глобальные офшорные схемы и хотят большего контроля за капиталами — внешний долг достаточно большой и лидеров иностранных государств можно сдерживать и диктовать им условия, зная где они разместили свои деньги».

Сенат США смог принять временный бюджет и спасти правительство от шатдауна
Федеральное агентство новостей  / Gage Skidmore / flickr.com / CC BY-SA 2.0

1 Генпрокуратура признала одноименную организацию нежелательной на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Правозащитник Ионов назвал «Досье Пандоры» рекламой американских офшоров
сша офшорная зона досье пандоры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru