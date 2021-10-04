Московский риелтор создала банду и прибрала к рукам квартиры на 80 млн рублей

Москва, 4 октября. В Москве полиция раскрыла деятельность преступной группы, которая занималась незаконным получением и продажей недвижимости. Организатором группы была 61-летняя риелтор Ирина П. В результате деятельности она завладела квартирами на 80 млн рублей. Подробнее рассказывает «Лайф».

Как сообщает Telegram-канал SHOT, преступница создала схему мошенничества в 2014 году. Тогда у нее были риелторская контора и множество связей в ЗАГСе, МФЦ, Росреестре, нотариальной конторе и кадастровой палате.

Полезные знакомства помогали женщине получать необходимую информацию об умерших гражданах без родственников. На подставное лицо оформлялись поддельные документы и человек представлялся наследником покойного. «Родственник» оформлял на себя квартиру у знакомого нотариуса и продавал ее. Ирина П. скрывалась в том числе и от своих подельников, так что никто не знал ни ее, ни других участников процесса.

Женщина проходит по делу по двум статьям — «Мошенничество» и «Создание преступного сообщества». Ирина П. и ее сообщники пока не арестованы, с них взяли подписку о невыезде.

Ранее в материале ФАН жителей Москвы предупредили о новой схеме телефонного мошенничества с соцкартами.