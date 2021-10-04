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Премьер-министр России Мишустин поздравил медиков с международным Днем врача
Общество
Премьер-министр России Мишустин поздравил медиков с международным Днем врача
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 4 октября. Российский премьер-министр Михаил Мишустин поздравил медиков с международным Днем врача и выразил благодарность за самоотверженный труд и готовность прийти на помощь.

В России медицинские работники отмечают профессиональный праздник в июне, однако глава кабмина нашел не лишним еще раз отметить представителей этой нелегкой профессии. Международный День врача празднуется в первый понедельник октября.

«Считаю, что добрые слова и благодарности в адрес представителей этой профессии должны звучать как можно чаще», — заявил Мишустин в своем спиче на открытии заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что сейчас российские медики работают в непростых условиях, но тем не менее не сдаются. Премьер пожелал докторам крепкого здоровья и успехов.

В связи с непростой обстановкой с коронавирусом премьер-министр призвал власти регионов принимать самостоятельные решения, следуя рекомендациям санитарных врачей. Ограничительные меры должны быть локальными.

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