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Массовые мероприятия в России отменены из-за пандемии коронавируса

  /   Обновлено: 04 октября 2021 14:45
Общество
Массовые мероприятия в России отменены из-за пандемии коронавируса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 октября. Массовые мероприятия отменены на территории России из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Мероприятия на 1-3 тысячи участников разрешены только в двух регионах России, уточняется в сообщении ведомства.

«По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — сказала глава Роспотребнадзор Анна Попова.

Ранее сообщалось, что обстановка с коронавирусом в РФ напряженная, но в пяти регионах страны наблюдается снижение заболеваемости. В 12 субъектах наблюдается увеличение числа инфицированных.

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