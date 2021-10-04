Массовые мероприятия в России отменены из-за пандемии коронавируса

Москва, 4 октября. Массовые мероприятия отменены на территории России из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Мероприятия на 1-3 тысячи участников разрешены только в двух регионах России, уточняется в сообщении ведомства.

«По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — сказала глава Роспотребнадзор Анна Попова.

Ранее сообщалось, что обстановка с коронавирусом в РФ напряженная, но в пяти регионах страны наблюдается снижение заболеваемости. В 12 субъектах наблюдается увеличение числа инфицированных.