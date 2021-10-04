Глава SOHR опроверг информацию о выводе сирийских наемников из Ливии

Триполи, 4 октября. Директор Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абдель Рахман опроверг информацию о выводе протурецких наемников из Ливии. В эфире телеканала «218» он заявил об отсутствии каких-либо сведений о прибытии боевиков на территорию Сирии.

Правозащитник рассказал, что лично беседовал с лидерами вооруженных группировок, находящимися в Триполи. По их словам, до сих пор никто не приступил к этапу эвакуации сил из страны. Они по-прежнему находятся в казармах, расположенных на турецких базах в западном регионе.

В воскресенье, 3 октября, глава МИД переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджла Мангуш в ходе пресс-конференции со своим кувейтским коллегой объявила о начале вывода протурецких наемников с территории Ливии. Она добавила, что первая партия уже покинула страну.

Рами Абдель Рахман поинтересовался источниками информации Мангуш относительно эвакуации боевиков, пусть даже в небольшом количестве.

«Я бы хотел, чтобы министр предоставила нам данные об этих наемниках, районах, из которых они выведены, и куда доставлены. Все это для того, чтобы мы могли отслеживать процесс», — сказал он.

Глава SOHR призвал не верить очередным объявлениям на этот счет. Он напомнил, что ранее Анкара уже заявляла о возвращении своих формирований, однако до реализации обещаний дело не дошло.

«На данный момент все, что опубликовано о выводе наемников, является не чем иным, как информационным вбросом… Например, тот «вывод», который случился в марте, когда турки объявили о начале эвакуации боевиков из Ливии, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество относительно желания Турции сотрудничать», — добавил он.

По его словам, на прошлой неделе состоялся очередной процесс смены боевиков, а не вывод. Такие операции не прекращаются с начала нынешнего года.

«Это всего лишь возвращение десятков наемников и переброска им на смену других», — добавил Рами Абдель Рахман.

Несмотря на неоднократные международные призывы к необходимости вывода всех иностранных сил с ливийской территории, сирийцы продолжают находиться на западе страны. Боевики превратились в инструмент турецкого правительства для оказания давления на Триполи. По данным SOHR, их количество в настоящий момент составляет порядка 7 тысяч.