Лондон, 4 октября. Череда коррупционных скандалов в Евросоюзе навсегда похоронила претензии Запада на статус мирового гегемона и унизила Старый Свет в глазах России и Китая, пишут читатели The Times.

Поводом для оживленной дискуссии в англоязычном сегменте глобальной Сети стала публикация двух аналитических колонок The Times, в которых два журналиста, немец Питер Тиде и англичанин Мэттью Сайед, вступают в заочную полемику, но приходят к единому знаменателю: Евросоюз и Великобритания погрязли в коррупции, что только на руку России и Китаю.

Тиде и Сайед в своих публикациях перекладывают ответственность друг на друга за усиление мировых позиций Пекина и Москвы. Однако в хитрую «коррупционную ловушку» попал весь коллективный Запад, считают простые англичане в комментариях к публикации.

«Разделяй и властвуй — это стратегия Китая и в некоторой степени России, и Запад радостно попадает в их ловушку. Это не просто споры и попытки набрать очки за счет других стран: у нас в Великобритании культурная война за Брексит / Ковид не прекращается уже пять лет — и даже не собирается», — пытается вразумить колумнистов пользователь Offkey.

Коррупция стран коллективного Запада — не только шанс для китайских и российских лоббистов активно продвигать свои интересны, но и инструмент моральной победы. Каждый новый скандал в Брюсселе, Лондоне или Вашингтоне — это повод для публичного унижения со стороны Москвы и Пекина, жалуются западные пользователи Сети.

«Китай и Россия не просто ухмыляются, а еще и тычут нас носом в содеянное», — уверен Mikkey.

«Увы, единства Запада больше не существует. Китай и Россия поверить не могут западной глупости — и своей удаче», — поставил крест на «демократических» странах Troubled World.

Одним из последних громких событий, связанных с коррупцией в Старом Свете, стало тюремное заключение экс-президента Франции Николя Саркози. Политик приговорен к году лишения свободы за незаконное финансирование избирательной кампании.