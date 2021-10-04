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Режисер Гай Германика в беседе с ФАН рассказала о суде с соседями

  /   Обновлено: 04 октября 2021 14:44
Шоу-бизнес
Режисер Гай Германика в беседе с ФАН рассказала о суде с соседями
Global Look Press  /  АГН Москва

Москва, 4 октября. Режиссер Валерия Гай Германика дала ФАН комментарий о сообщении, в котором говорится о подаче иска к ее соседям, затопившим квартиру знаменитости.

По словам создательницы сериала «Краткий курс счастливой жизни», она не обращалась в суд с претензией. Это сделал за Гай Германику ее адвокат.

«Не вижу в этой ситуации никакой новости и прецедента. У нас был оценщик и весь ущерб оценил, я этим не занимаюсь. Вы думаете, что я такая на районе сижу и веду репортаж с места событий? Я вообще в другом городе», — заявила режиссер.

Новость об иске подтвердила ФАН и представительница Гай Германики Светлана. Ее, как и саму знаменитость, удивил интерес к этой ситуации.

«Соседи сверху затопили. Суд решит, на какую сумму был причинен ущерб. Всеми вопросами занимается юрист», — сообщила представительница режиссера.

По данным Telegram-канала Mash, больше всего Гай Германику расстроило, что из-за потопа в квартире пострадала дорогая ей картина Юлии Заставы. Режиссер не живет в апартаментах, поэтому об инциденте стало известно не сразу. Эксперты оценивают ущерб в 408 тысяч рублей.

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суд режиссер гай германика
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