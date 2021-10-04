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Съемки сериала о фигурном катании начнутся в России в 2022 году
Общество
Съемки сериала о фигурном катании начнутся в России в 2022 году
slovodel.com

Москва, 4 октября. Видеосервис START и компания «Газпром-медиа» работают над созданием сериала о фигурном катании. Проект включает в себя восемь эпизодов.

История будет строиться вокруг спортсменки, которая раньше была фигуристкой. Девушка возвращается в родной город и устраивается в местную школу тренером. Как указали создатели драмы «На льду», в картине герои попытаются ответить на вечные вопросы.

«Всегда ли мы стараемся ради счастья детей? Можем ли мы взять ответственность за счастье своего ребенка, если сами не в силах понять, счастливы ли?» — приводит «Культуромания» слова кинематографистов.

Съемки сериала запланированы на 2022 год. Сам проект покажут только через год после съемок — в 2023 году. Кто станет режиссером и исполнит главные роли, пока держится в секрете.

Российские кинематографисты в последние годы стали часто снимать спортивные драмы, которые пользуются большим успехом у зрителей. В частности, «Легенда №17» с Данилой Козловским и Олегом Меньшиковым в главных ролях, а также «Движение вверх» о советских баскетболистах. В виду большой любви зрителей к картинам о спорте ФАН выбрал лучшие фильмы.

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кино сериал фигурное катание
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