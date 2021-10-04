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Украинский депутат Гетманцев исключил причастность Зеленского к офшорным операциям
Политика
Украинский депутат Гетманцев исключил причастность Зеленского к офшорным операциям
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 4 октября. Президент Украины Владимир Зеленский не имеет отношения к офшорным операциям на 40 млн долларов, заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Украинский политик от фракции «Слуга народа» прокомментировал расследование об офшорах под названием «Досье Пандоры», которое выпустил Международный консорциум журналистов (ICIJ). В материалах организации было указано имя действующего президента Украины.

Даниил Гетманцев отметил, что Зеленский не имеет никакого отношения к указанным финансовым операциям. Именно после его прихода к власти на Украине был принят первый антиофшорный закон. Плюс ко всему команда лидера поспособствовала принятию проекта для автоматического обмена налоговой информацией об украинских резидентах со 100 странами мира, написал депутат в Telegram.

Как стало известно ранее, социолог Максим Шугалей раскритиковал Зеленского, ставшего фигурантом «Досье Пандоры». По его словам, сам факт таких подозрений говорит о всей системе власти на Украине. Политолог Марат Баширов считает, что из-за этого у президента могут возникнуть серьезные проблемы, пишет НСН.

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украина зеленский офшор досье пандоры
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