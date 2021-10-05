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Экономист Бодрова: У России есть потенциал нарастить экспорт угля в Европу
Экономика
Экономист Бодрова: У России есть потенциал нарастить экспорт угля в Европу
Global Look Press  /  © Radek Petrasek / CTK

В скором времени можно будет ожидать корректировки текущих цен на уголь в Китае. По словам эксперта, изменения стоит ждать по мере стабилизации ситуации. Однако цены все равно будут превышать докризисные показатели. Об этом ФАН рассказал старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Рост на уголь

Названы плюсы для России от рекордного роста мировых цен на уголь, которые преодолели отметку в 200 долларов за тонну энергетического угля. Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что рост цен на сырье даст нашей стране возможность заработать.

Цены на уголь менее чем за полгода выросли более чем на 300%. Эксперты пришли к выводу, что в ближайшее десятилетие уголь по-прежнему будет очень востребован.

Экономист Бодрова: У России есть потенциал нарастить экспорт угля в Европу
pixabay.com  / Анатолий Стафичук

Как считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев, речь об «отыгранности» угольной отрасли — не вопрос ближайшего десятилетия.

«Сейчас мы наблюдаем, как потребителям, заинтересованным в более экологичном топливе, не хватает предложения ресурсов. На фоне роста цен на газ экологическая повестка становится слишком дорогой, заставляя возвращаться к углю», — заявил Пучкарев.

Опасения Европы

Как отметила Анна Бодрова, Россия неплохо зарабатывает на энергоносителях, на продаже угля в том числе. Рост спроса на уголь идет не только со стороны стран Юго-Восточной Азии, но и со стороны Европы.

«Здесь не до конца заполнены газовые хранилища, что выглядит достаточно тревожно в преддверии отопительного сезона. Европейские страны понемногу увеличивают закупки угля, чтобы застраховать себя от вероятных проблем с подачей тепла в период осень-весна. Логично, что на фоне повышения спроса на сырье цены на него растут», — пояснила Анна Бодрова.

Экономист Бодрова: У России есть потенциал нарастить экспорт угля в Европу
Федеральное агентство новостей  / Анастасия Алексеева

Разбогатеет ли Россия на фоне увеличения потребности в угле? Отвечая на этот вопрос, экономист посоветовала не переоценивать эти тенденции.

«Способности российских поставщиков быстро нарастить экспорт угля ограничены. Потенциал здесь есть в долгосрочной перспективе, но и тут есть вопросы. Мир плавно смещает фокус внимания в сторону зеленой энергетики, где углю явно не место», — заключила Анна Бодрова.

В то же время Венгрия с октября начнет получать российский газ из трубопровода «Турецкий поток» в обход Украины. Голубое топливо будет поставляться через газотранспортную систему Болгарии и Сербии.

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