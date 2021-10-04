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Пользователи Сети пожаловались на сбои в работе Telegram
Общество
Пользователи Сети пожаловались на сбои в работе Telegram
pixabay.com

Москва, 4 октября. Интернет-пользователи сообщают о трудностях в работе с приложением Telegram. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, Петербурга и Киева.

По последним данным, насчитывается около 150 сообщений о трудностях в работе сервиса. Многие пользователи столкнулись с невозможностью отправить сообщение. Другие юзеры заметили проблемы при подключении к серверу. Такие данные удалось получить благодаря ресурсу Downdetector, где пользователи сообщают о проблемах с тем или иным сервисом. Администрация Telegram пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Социальная сеть Instagram ранее оказалась в центре скандала. Роскомнадзор может привлечь к административной ответственности компанию Facebook, так как в Instagram распространяются нелегальные копии книг. Такое требование выдвинула Ассоциация по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ).

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