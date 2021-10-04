Байден, Харрис или «третья сила»: кто руководит США сегодня и будет руководить завтра?

2022 финансовый год, как всегда, наступил в Соединенных Штатах ровно за три месяца до начала года календарного — 1 октября. И «под елочку» — или что там у них на этот праздник вместо вечнозеленой красавицы полагается? — всем американским детишкам, в погонах и без, работающим на «исключительное государство исключительной нации», Санта-Клаус в лице действующего президента Байдена положил роскошный подарок — еще два месяца полностью оплачиваемой работы. Без вредоносного шатдауна. То есть насчет потолка федерального долга демократы в конгрессе договорились с республиканцами только о том, что будут договариваться и дальше, а до 2 декабря (или, если повезет, даже до рождественских праздников) вся страна может спокойно жить под честное слово «сонного Джо». Вот счастье привалило!

Если не ошибаюсь, в американской истории ничего подобного не было минимум последние полвека, со времен президента Никсона, который 15 августа 1971 года своим указом ограничил обмен долларов на золото — сроком всего на 90 дней. Лично «хитрому Дику» это дало сначала триумфальное (победил везде, за исключением штата Мэн и округа Колумбия) переизбрание на президентских выборах 1972 года, а чуть позже — «Уотергейт» и импичмент, но сам «временный» запрет длится и поныне. Не происходит ли нечто подобное «никсоновскому шоку» и теперь, у нас на глазах? Ведь, по сути, этот огонь может стать вечным — и подобный порядок финансирования государственных расходов, то и дело повторяясь, постепенно утвердится как новая американская нормальность.

Ведь что, по сути, произошло вечером 30 сентября по вашингтонскому времени (ранним утром 1 октября по Москве)? Демократы не добились от своих республиканских оппонентов нужного согласия на временную отмену или хотя бы на очередное повышение потолка федерального долга. После этого, согласно процедуре, правительство должно было объявить этот самый шатдаун и отправить часть своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Как много и как надолго — в зависимости от текущей финансовой ситуации и перспектив ее «нормализации» (в американском понимании, конечно). Со всеми вытекающими отсюда последствиями (ограничение работоспособности государственных служб и государства в целом). Приятного мало, но не в первый раз, процедура отработанная — в конце концов, партайгеноссе-конгрессмены и сенаторы обо всем договариваются, делят еще не занятые у ФРС деньги, после чего все с песнями и плясками возвращаются на свои рабочие места.

ФБА «Экономика сегодня» /

Так было раньше. Но не так стало теперь. Демократы протянули республиканцам оливковую ветвь мира: мол, хорошо, мы все понимаем, по-быстрому договориться не получится, у вас свои интересы, у нас — свои. Давайте дадим друг другу еще немного времени, чтобы лучше все обдумать и сверить часы, но из-за наших разногласий не должны страдать государственные дела, время сейчас сложное, особенно после вывода войск из Афганистана. А для этого, чтобы без всяких там шатдаунов или тем более дефолтов, хотя бы на два месяца разрешим президенту финансировать расходы администрации остатками на счетах федерального казначейства. И республиканцы — под бой часов дедлайна — дали согласие на то, что администрация Байдена будет действовать в новом правовом режиме финансирования — по указам президента. Соответствующий указ Байдена был подписан всего за считанные часы до наступления шатдауна. Тем самым вопрос был выведен в иное измерение политического поля. Как справедливо пишет Telegram-канал «Незыгарь»:

«Соломоново решение “красных” республиканских и “синих” демократических элит США попросту “отложить” на два месяца, до 2 декабря, наступление шатдауна через механизм президентского указа свидетельствует, что раскол между этими элитами еще недостаточно велик, чтобы они полностью отказались от консенсуса и перешли к механизмам гражданской войны. Но уже недостаточно мал, чтобы необходимый консенсус мог быть достигнут в рамках традиционной политической процедуры».

Проблема только в том, что тем самым конгресс де-факто выпустил из своих рук контроль за финансами, создав не только прецедент на будущее, но и признав себя третьим лишним в механизме взаимодействия ФРС с правительством США. Последствия этого события со временем будут только усиливаться и разрастаться. Как говорится, дьявол таится в деталях. А детали таковы.

Во-первых, экс-глава ФРС и нынешний министр финансов США Джанет Йеллен неоднократно заявляла, что денег в казначействе для нормальной работы хватит только до 18 октября, после чего должен наступить технический шатдаун с техническим дефолтом в одном флаконе. То есть решение относительно потолка федерального долга должно быть принято американским конгрессом не до 2 декабря или тем более Рождества, а как раз до этой даты — 18 октября. Разумеется, если Йеллен не вводила всех в заблуждение (а с учетом недавно выделенной США Международным валютным фондом квоты в 118,2 млрд долларов от эмиссии SDR, о которой не могла не знать, — явно вводила).

ФБА «Экономика сегодня» /

Во-вторых, до 2 декабря может случиться, в общем-то, все что угодно. Во всяком случае, вице-президент Камала Харрис давно стоит на низком старте, желая занять президентское кресло в Овальном кабинете Белого дома. И, наверное, не случайно в глобальной прессе сразу пошли вбросы о том, что у «сонного Джо» все-таки есть болезнь Альцгеймера, которая стала прогрессировать и не позволит 46-му президенту США исполнять свои обязанности, что Соединенные Штаты не могут иметь президента по фамилии Альцгеймер и так далее. Одновременно в открытом доступе появилось и «Досье Пандоры» (Pandora Papers) — про офшорные грешки действующих политиков, включая государственных лидеров. Было бы странным, если среди миллионов выложенных документов ни один не касался бы Байдена, который с 1973 года продолжает оставаться политическим представителем американской офшорной аристократии.

Поэтому как вице-президент Джеральд Форд сменил в 1974 году подавшего в отставку из-за «Уотергейта» Ричарда Никсона, так и вице-президент Камала Харрис может сменить «недееспособного» Джозефа Байдена, обнулив все обязательства своего предшественника и получив полный карт-бланш. Например, начнет печатать синие или красные доллары вместо нынешних зеленых и так далее. И совершенно ясно, что за фигурой Камалы стоят весьма могущественные силы, которые и протолкнули ее на пост вице-президента. Какой окажется реакция на этот ползучий госпереворот со стороны населения США «внутри» и других государств мира — «снаружи», можно только догадываться, но не исключено, что Америка, в ее известном всем нам после Второй мировой войны виде, доживает последние месяцы, если не недели.

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