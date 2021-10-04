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Кисида получил от Путина поздравление после избрания на пост премьер-министра Японии
Политика
Кисида получил от Путина поздравление после избрания на пост премьер-министра Японии
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 4 октября. Российский президент Владимир Путин поздравил японского политика Фумио Кисиду с избранием на пост премьер-министра страны, сообщили в Кремле.

В поздравлении российский лидер подтвердил заинтересованность в совместной работе Москвы и Токио.

«Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших государств», — сказано в президентской телеграмме.

Как стало известно ранее, парламент Японии большинством голосов выбрал Кисиду сотым премьером страны. Новый состав японского кабинета министров будет сформирован 4 октября, сообщили журналисты.

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путин япония кисида
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