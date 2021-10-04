Кисида получил от Путина поздравление после избрания на пост премьер-министра Японии

Москва, 4 октября. Российский президент Владимир Путин поздравил японского политика Фумио Кисиду с избранием на пост премьер-министра страны, сообщили в Кремле.

В поздравлении российский лидер подтвердил заинтересованность в совместной работе Москвы и Токио.

«Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших государств», — сказано в президентской телеграмме.

Как стало известно ранее, парламент Японии большинством голосов выбрал Кисиду сотым премьером страны. Новый состав японского кабинета министров будет сформирован 4 октября, сообщили журналисты.